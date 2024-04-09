Очень уставшие, – MamaRika рассказала новые подробности о кризисе в браке с мужем
Источник:Люкс ФМ
Украинская певица MamaRika и ее муж Сергей Середа сейчас переживают сложный период в отношениях. На днях исполнительница объяснила, почему так произошло.
По ее словам, супруги очень устали. Каждый имеет много своих проблем, поэтому не может дать достаточно поддержки партнеру. Из-за этого их "обоих заштырило".
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Что MamaRika сказала о проблемах в отношениях
Исполнительница объяснила, что долгое время прикрывалась улыбкой и рассказывала, как будто все хорошо, а сейчас уже не может больше так. Ее любимый тоже устал, поэтому это повлияло на их брак.
У нас сейчас сложный период. Нас обоих заштирило и накрыло, в этом и проблема. Так бывает, когда люди очень уставшие. Раньше, когда одного колбасило, другой был на подстраховке. А тут так случилось, что коса на камень нашла – и мы оба сошли с дистанции,
– рассказала певица.
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Что известно о проблемах в браке звездной пары
- Анастасия призналась, что у нее в отношениях с Сергеем кризис такого масштаба, которого не было за все девять лет, что они вместе.
- На фоне этой сложной ситуации артистка дебютировала с новой песней "Кто-то уходит", через которую передала свои эмоции.
- Впоследствии певица объяснила, что долгое время они с мужем были очень сосредоточены на рутине и не уделяли достаточно внимания решению семейных конфликтов. Такой подход в конце концов привел к кризису в их отношениях.