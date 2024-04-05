На грани разрыва, - MamaRika призналась о кризисе в отношениях с мужем

Украинская певица MamaRika презентовала новую песню и клип на нее. В композиции звезда призналась - сейчас ее отношения с мужем Сергеем Середой проходят сверхсложные времена.

Исполнительница MamaRika (настоящее имя – Настя Кочетова) всегда откровенна и искренна со своими поклонниками. Сегодня, 5 апреля, у нее состоялась премьера, в которой звезда честно рассказала о личной жизни.

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MamaRika и Сергей Середа на грани развода

MamaRika и ее муж Сергей Середа сейчас переживают кризис в отношениях. Похоже, о разводе речь пока не идет, однако эти времена очень сложные для их супругов.

На грани разрыва... Народ, мы всегда честны с вами и не хотим ничего скрывать. Любые отношения в какой-то момент исчерпывают себя – это взрослая жизнь. Наша семья проживает сверхсложные времена, и так, как сейчас, нас не качало никогда!

– призналась певица.

Исполнительница поделилась, что каждый этап своей жизни отпечатывает в своих песнях. К сожалению, ее новый трек "Хтось йде" – не о пережитом опыте, а то, что происходит прямо сейчас. В клипе показаны реальные ссоры пары.



"Вся наша боль и все конфликты вылились в эту работу. Уверена, она отзовется в сердцах многих, потому что такие кризисы проживает множество семей, множество пар. Очень трудно держаться в таких условиях, в которых мы живем. Кто-то страдает молча, кто-то пытается спасти ситуацию", – заметила MamaRika.

Артистка добавила, что она и Сергей не опускают рук. Они делают все для того, чтобы сохранить семью. Песня и клип выпущены для того, чтобы поддержать другие пары, которые находятся в похожей ситуации.

MamaRika – "Хтось йде": смотрите видео онлайн

Что известно об отношениях MamaRika и Сергея Середы