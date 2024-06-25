На фоне слухов о романе: основатель "Трухи" ответил, в каких отношениях с Дашей Квитковой
Источник:Слава Демин
В апреле распространялись слухи о новом романе блогера Даши Квитковой с основателем телеграмм-канала "Труха" Максимом Лавриненко. Мужчина впервые прокомментировал эти сплетни и рассказал о реакции своей жены на них.
Ранее, Даша заявляла, что не состоит в отношениях. Она заверила, что об изменениях в личной жизни обязательно сообщит аудитории.
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По словам Максима, сплетни о романе с Квитовой появились из-за непубличности его семьи. Лавриненко отметил, что все слухи распространил звездный обозреватель Богдан Беспалов. Более того, владелец телеграм-канала не знает, откуда блогер получил подобную информацию. Однако, жена Максима спокойно отреагировала на эти сплетни.
Самое интересное, что моя жена следит за некоторыми блогерами – до пяти максимум. И Квиткова была самой любимой блогершей моей жены. Это мне помогло, потому что у нас не было, на фоне этого, никаких конфликтов или скандалов,
– подчеркнул Лавриненко.
К тому же жена основателя "Трухи" ежедневно наблюдала за блогом Квитковой, когда он сам даже не знал, кто эта инфлюенсерка.
В то же время Максим признался, что его команда, на фоне сплетен, решила побудить людей подписаться на телеграмм-каналы. Конечно, у мужчины спросили, не будет ли тот против такого решения.
"Мы уже на этом немножко подписчиков набрали", – заметил Максим.
Максим Лавриненко о "романе" с Дашей Квитковой: смотрите видео онлайн
Что известно о сплетнях вокруг романа Квитковой и Лавриненко
- В апреле этого года блогер Богдан Беспалов получил эксклюзивную информацию от инсайдеров относительно новых отношений Даши. Он заверил, что инфлюенсерка встречается с женатым Максимом Лавриненко, владельцем одного из самых популярных телеграмм-каналов.
- Звезд якобы увидели вместе в одном ЖК. Впоследствии Беспалов узнал мнения из окружения Квитковой относительно романа с Лавриненко – блогерша не будет делать отношения публичными.
- В то же время Беспалов подчеркнул, что "Максим от Даши млеет, у нее тоже есть симпатия, но и меркантильные цели".
- Однако, сразу после этого инфлюенсерка отметила, что не находится в отношениях.