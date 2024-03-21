Не могу поверить, – Макс Чмерковский с женой рассекретили пол третьего ребенка
Источник:Пета Мергатройд
Украинский танцовщик Макс Чмерковский и его жена Пета Мергатройд устроили гендер-пати. Во время праздника звездные супруги признались, кого ждут– мальчика или девочку.
Любимая Макса отметила, что до сих пор не может поверить, что у них скоро родится третий ребенок. Супруги сказали, что "когда думают о семейных ужинах, то уже смеются".
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Кого ждет Макс Чмерковский с женой
Известный танцор и его избранница устроили вечеринку, на которой были только родители и дети пары, все они были одеты в черные наряды. Так, с помощью цветной дымовой шашки и торта супруги сообщили, что у них родится сын.
Это мальчик! Не могу поверить, что у нас будут три мальчика. Мы с Максом невероятно счастливы, что у нас родится еще один друг для Шая и Рио... Мы хотим, чтобы они были лучшими друзьями. Когда думаем о семейных ужинах, то уже смеемся,
– отметила Пета.
Что известно о детях Макса Чмерковского
- В начале февраля пара объявила о пополнении в семье. Что интересно, это произошло всего через четыре месяца после рождения малыша Рио.
- Также звездные родители воспитывают сына Шая. В январе ему исполнилось 7 лет.
- В то же время известно, что Пэта Мергатройд пережила несколько выкидышей, последний из которых произошел в 2022 году.
- После этого пара планировала искусственное оплодотворение, но Макс и Пета смогли зачать ребенка естественным путем, прежде чем прошли второй цикл лечения ЭКО.
- Сейчас звездная семья с нетерпением ждет пополнения.