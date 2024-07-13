Макс Чмерковский в третий раз стал отцом и раскрыл имя новорожденного сына
Источник:Макс Чмерковский
12 июля, украинский танцовщик Макс Чмерковский рассказал о пополнении в семье. Хореограф показал, как выглядит его новорожденный сын и рассказал, как его зовут.
Недавно впервые стала родителями звездная пара Евгения Кота и Натальи Татаринцевой. Танцовщик и гимнастка показали первую семейную фотографию втроем.
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Макс рассказал, что его сын родился с весом 3 килограмма 600 граммов в 8:48 утра. Супруги Чмерковского и Мергатройд поделились фотографией мальчика из роддома. Малыш, завернутый в одеяло, спит возле своей мамы. На голове сына хореографа можно увидеть шапочку.
Интересно, что для своего ребенка супруги выбрали необычное имя. Пара назвала мальчика – Милан Максим.
"Теперь наша семья в полном составе", – подчеркнули звезды.
Поклонники поздравили семью с рождением третьего ребенка. В то же время они выразили восторг трогательному кадру малыша.
- "Он идеален! Такая рада за вас, друзья! Люблю вас всех очень сильно!";
- "Посмотрите на эти щечки. В будущем их ждет много поцелуев! Поздравляю вас с невероятным мальчиком";
- "Очень счастлив за вас!";
- "Какое красивое имя. Поздравления для вас всех".
Напомним, Макс и Пета объявили о пополнении в семье в феврале этого года. Пара решила стать родителями в третий раз всего через четыре месяца после рождения малыша Рио. Также супруги воспитывают 7-летнего сына Шая.