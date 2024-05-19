Макс Барских пошутил о мобилизации во время концерта в Дворце Спорта

Украинский певец Макс Барских недавно имел концерт во Дворце Спорта, что в Киеве. Исполнитель во время выступления пошутил о новом законе, который касается мобилизации.

В то же время, на концерте артист исполнил свои самые известные хиты. Среди них: "Туманы", "Танцевать", "Небо", "Подруга ночь" и другие.

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Как пошутил Барских

17 мая Макс Барских провел концерт в столичном Дворце Спорта. Во время выступления артист пошутил о количестве мужчин-зрителей в зале. Певец назвал их "смелыми", отметив, что это был последний день перед тем, как новый закон о мобилизации вступит в силу.

Сколько ребят в зале сегодня! Смелые, смелые. Что, у вас сегодня последний день до принятия этого закона, да?

– пошутил Барских.

Впрочем, Макс добавил, что предыдущие слова были шуткой. Более того, артист также волнуется за себя.

Все немножечко на стреме. Если честно, я тоже. Шутка,

– дополнил певец.

Что известно о концерте Барских

Шоу "Звездопад. На бис" сопровождалось пением известных всем песен артиста. Макс, кроме нового репертуара, исполнил любимые хиты его фанатов: "Туманы", "Танцевать", "Небо", "Бестселлер", "Звездопад" и другие.

К тому же, по словам певца, этот концерт был для него очень особенным. Дело в том, что он в такое сложное для страны время решил показать, как песня может сплотить людей вокруг своей страны. Исполнитель неоднократно благодарил ВСУ за возможность творить и находиться в относительной безопасности.

Как каждый украинец, я чувствую большое напряжение и разобщенность в нашем обществе, много ссор, много переживаний. Именно поэтому, в этот вечер я сосредоточился на общении со своим слушателем, чтобы дать им надежду и вернуть веру в то, что песня может сплачивать людей вокруг своей страны – вокруг нашей общей миссии,

– поделился музыкант.

В то же время концерт Барских посетили его коллеги. Так, Маша Ефросинина, Оля Полякова, Михаил Ясинский, Анна Тринчер, группа Ziferblat, Ostrovskyi и другие звезды решили поддержать Макса во время проведения его большого шоу.