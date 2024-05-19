В то же время большинство пользователей начало активно хейтить певца. Пользователи уверены, что неуместно так шутить во время войны.

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Как пошутил Барских

17 мая Макс Барских провел концерт в столичном Дворце Спорта. Во время выступления артист пошутил о количестве мужчин-зрителей в зале. Певец назвал их "смелыми", отметив, что это был последний день перед тем, как новый закон о мобилизации вступит в силу.

Сколько ребят в зале сегодня! Смелые, смелые. Что, у вас сегодня последний день до принятия этого закона, да?

– неудачно пошутил Барских.

Впрочем, Макс добавил, что предыдущие слова были шуткой. Более того, артист также волнуется за себя.

Все немножечко на стреме. Если честно, я тоже. Шутка,

– дополнил певец.

Реакция сети

Пользователи не оценили шутку Барских. Так, артист получил кучу хейта за свои слова. Впрочем, некоторые юзеры встали на сторону певца, отметив, что тот прошел военное обучение.

"Ого, какой смелый парень на сцене";

"Как не приятно это слышать, насмешка";

"А что тут смешного?! Ребята гибнут, воюют, чтобы это чудо пело и зарабатывало деньги";

"Он же вроде тоже был добровольцем в начале, в форме был, то ли показуха, как всегда";

"После этих слов он для меня умер";

"Он прошел обучение и понял, что от творчества и концертов больше толку. Он очень много донатит и помогает ВСУ благодаря этому!".

Что известно о военном обучении Барских