В то же время большинство пользователей начало активно хейтить певца. Пользователи уверены, что неуместно так шутить во время войны.
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Как пошутил Барских
17 мая Макс Барских провел концерт в столичном Дворце Спорта. Во время выступления артист пошутил о количестве мужчин-зрителей в зале. Певец назвал их "смелыми", отметив, что это был последний день перед тем, как новый закон о мобилизации вступит в силу.
Сколько ребят в зале сегодня! Смелые, смелые. Что, у вас сегодня последний день до принятия этого закона, да?
– неудачно пошутил Барских.
Впрочем, Макс добавил, что предыдущие слова были шуткой. Более того, артист также волнуется за себя.
Все немножечко на стреме. Если честно, я тоже. Шутка,
– дополнил певец.
Реакция сети
Пользователи не оценили шутку Барских. Так, артист получил кучу хейта за свои слова. Впрочем, некоторые юзеры встали на сторону певца, отметив, что тот прошел военное обучение.
- "Ого, какой смелый парень на сцене";
- "Как не приятно это слышать, насмешка";
- "А что тут смешного?! Ребята гибнут, воюют, чтобы это чудо пело и зарабатывало деньги";
- "Он же вроде тоже был добровольцем в начале, в форме был, то ли показуха, как всегда";
- "После этих слов он для меня умер";
- "Он прошел обучение и понял, что от творчества и концертов больше толку. Он очень много донатит и помогает ВСУ благодаря этому!".
Что известно о военном обучении Барских
- В апреле 2022 года артист присоединился к рядам ВСУ. Он прошел обучение и стал ответственным за снабжение батальона под Киевом. По словам Макса, его записали как резервиста, поскольку тот не имеет военного опыта.
- Впрочем, Барских впоследствии сообщили, что воинов в батальоне, где он служил, хватает. Поэтому впоследствии певец начал снова концертную деятельность.
- Исполнитель объясняет свое решение тем, что хочет "быть сильнее в том, в чем может".