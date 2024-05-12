Show 24 собрал подборку одиннадцати самых свежих треков этой недели. В перечень вошли как и очень зажигательные, так и лирические треки, которые не оставят вас равнодушными.

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Виктор Винник и МЭРИ

Исполнители представили первый трек из нового альбома, над которым сейчас работают. Название композиции "Голос войны" говорит само за себя. В ней артисты решили одновременно соединить боль, тревогу, веру и надежду.

Я бы с радостью начал писать другие композиции, где ни слова о войне, но не умею абстрагироваться от нашей действительности, поэтому появляются именно такие песни,

– поделился певец.

Виктор Винник и МЭРИ – "Голос войны": смотрите видео онлайн

ANDRUX

Украинский певец из Сан-Франциско ANDRUX запремьерил трек "Качели". Эту песню артист посвятил токсичным отношениям и эмоциональным качелям, которые устраивают влюбленные друг другу.

Токсичные отношения хоть и случаются, но не имеют места в жизни любого человека. Они съедают обоих изнутри, поэтому единственным правильным решением является их окончание. К сожалению, истории таких отношений остаются не единичными, как и у многих, у меня был опыт "односторонних отношений", где любил или я, или меня,

– рассказал исполнитель.

ANDRUX – "Качели": смотрите видео онлайн

Тоня Матвиенко

Артистка записала кавер на хит группы "Океан Эльзы" – "Друг". В собственную интерпретацию певица вложила женскую энергетику, не меняя содержания оригинального произведения. Исполнительница создала клип на эту песню, в котором отразился мир воспоминаний и мыслей главной героини.

Думаю, у каждого была ситуация, когда в дружеских отношениях кто-то один был влюблен, но при разных жизненных обстоятельствах, не мог признаться в своих чувствах и желаниях,

– прокомментировала Тоня.

Тоня Матвиенко – "Друг": смотрите видео онлайн

Макс Барских

Новый сингл "Замало" был написан в перерывах между репетициями и выступлениями Барских. Он соединил в нем откровенную и романтическую поэзию с мощным танцевальным ритмом. Премьерная песня певца стала уже вторым треком, которую Макс выпускает специально к шоу "Зорепад. На бис" в столичном Дворце Спорта.

На этот трек меня вдохновила личная история переживаний: в современном мире вариантов стало сложно находить взаимность, а еще сложнее сохранить искренние чувства дольше, чем один год

– признался артист.

Макс Барских – "Мало": смотрите видео онлайн

Alena Omargalieva

Артистка выпустила новую песню "Когда тебя нет", которая описывает кризис в истории любви. В клипе певица пытается справиться с водоворотом эмоций и чувств на терапии у психолога. В то же время в видеоработе можно увидеть родную младшую сестру исполнительницы – Анастасию.

Судьба испытывает нас каждый день на прочность, и только благодаря внутренней силе, опоре и пониманием своих желаний мы можем жить по-настоящему. Я хочу, чтобы эта песня стала той "магической" таблеткой, которая сможет залечить раны и быть обезболивающим, когда кажется, что весь мир настроен против вас,

– отметила певица.

Alena Omargalieva – "Когда тебя нет": смотрите видео онлайн

Анна Тринчер

Аня презентовала композицию "Бар за баром" о завершении длительных отношений, в которых чувства уже забыты, а любовь превратилась в пепел. Певица и в дальнейшем стремится удивлять слушателя и открывать ему новую себя.

Последние упоминания о прошлых отношениях уже адресованы огню. "Бар за баром" это способ напомнить себе, что теперь мы отдельные личности: "Теперь есть только я и есть только ты – вместе нас не существует". Однако работа передает намерение доказывать себе, что я заслуживаю всего, чего желаю, и я это получу,

– призналась исполнительница.

Анна Тринчер – "Бар за баром": смотрите видео онлайн

Diana Gloster

Песня "Вітрила" раскрывает личные отношения певицы и ее эмоциональные переживания. Артистка воплотила идею того, что с помощью чувств можно победить любые трудности. В этой песне найдет отклик каждый, кто когда-либо сталкивался с жизненными препятствиями, но сохраняет в себе надежду на лучшее.

Это моя попытка рассказать о трудностях взаимоотношений, особенно сейчас. Во время большой войны очень много пар оказались под угрозой разлуки, но одновременно благодаря чувствам они продолжают верить в то, что вместе могут преодолеть любые препятствия, а искры любви могут засиять в самые темные моменты нашей жизни,

– рассказала певица.

Diana Gloster – "Паруса": слушайте песню онлайн

Юлия Юрина

Певица выпустила второй студийный альбом "Дом лживых зеркал". Он содержит восемь песен в поп-рок стиле. В то же время альбом начинается песней "Ядерное лето", которая является рефлексией на современные реалии и задает тон всей работе.

Создавала тексты о своем ощущении того, что меня окружает, учитывая нынешние реалии, внутренние переживания и то, что я хочу сказать людям. Главный вопрос в моей голове был: "Что я оставлю после себя, когда умру?" и я хочу запомниться именно музыкой, чтобы она была вечной и не придерживалась каких-то временных рамок и смогла найти отклик в людях и их мыслях,

– поделилась Юлия.

Юлия Юрина – "Дом лживых зеркал": слушайте альбом онлайн

Golubenko & Blockbaby

Чувственный певец Golubenko и рэпер Blockbaby объединились, чтобы выпустить песню Lie to you. Она рассказывает о конфликте чувств и разума в отношениях, желание сохранить связь, но при этом не врать друг другу о возможных последствиях.

Я был удивлен, насколько быстро мы создали этот, довольно хитовый, как по мне, цепкий припев. Интересно, что эта песня не создалась сразу. Сначала мы написали другой трек, который был совсем другого стиля. Через несколько дней, переслушав его, мы поняли, что нужно попробовать что-то другое. И вот тогда родилась "Lie to you",

– признался Golubenko.

Golubenko & Blockbaby – Lie to you: смотрите видео онлайн

STASYA

Исполнительница запремьерила песню "Забери меня", которая рассказывает историю двух тайно влюбленных людей, которые испытывают тягу друг к другу. Впрочем, они сталкиваются с собственными страхами и ограничениями. Хотя влюбленные и боятся, но все же решают преодолеть препятствия и признаться друг другу в своих чувствах.

Это песня, которая рассказывает историю двух влюбленных людей, которые боятся признаться в своих чувствах, но в конце концов делают этот важный шаг. История любви, где два человека сливаются воедино, преодолевая все преграды на пути,

– отметила певица.

STASYA – "Забери меня": смотрите видео онлайн

haterappers

NAHABNО является третьей работой исполнительницы. Песня рассказывает о девушке, которая сталкивается с противоречием между ожиданиями общества и своим желанием быть сильной и независимой. Вместо того, чтобы быть просто милой и подчиняться стандартам, она выбирает быть собой. Каждая строчка песни содержит идею стремления найти свое место в мире.

Из-за объективизации и несерьезного отношения мужчин бывает трудно быть замеченной в обществе, поэтому приходиться быть, так скажем, наглой и настойчиво давать понять, на какие достижения ты способна. Важно не изменять себе самой и своим желаниям из-за хейта других и неприятия тебя,

– поделилась исполнительница.

haterappers – NAHABNО: смотрите видео онлайн