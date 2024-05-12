Show 24 зібрав добірку одинадцяти найсвіжіших треків цього тижня. До переліку увійшли як і дуже запальні, так і ліричні треки, які не залишать вас байдужими.

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Віктор Винник і МЕРІ

Виконавці представили перший трек з нового альбому, над яким зараз працюють. Назва композиції "Голос війни" говорить сама за себе. У ній артисти вирішили одночасно поєднати біль, тривогу, віру і надію.

Я би з радістю почав писати інші композиції, де ні слова про війну, але не вмію абстрагуватися від нашої дійсності, тому зʼявляються саме такі пісні,

– поділився співак.

Віктор Винник і МЕРІ – "Голос війни": дивіться відео онлайн

ANDRUX

Український співак із Сан-Франциско ANDRUX запрем'єрив трек "Качелі". Цю пісню артист присвятив токсичним стосункам та емоційним гойдалкам, які влаштовують закохані одне одному.

Токсичні стосунки хоч і трапляються, але не мають місця в житті будь-якої людини. Вони з'їдають обох зсередини, тому єдиним правильним рішенням є їх закінчення. На жаль, історії таких взаємин залишаються не поодинокими, як і в багатьох, в мене був досвід "односторонніх стосунків", де любив або я, або мене,

– розповів виконавець.

ANDRUX – "Качелі": дивіться відео онлайн

Тоня Матвієнко

Артистка записала кавер на хіт гурту "Океан Ельзи" – "Друг". У власну інтерпретацію співачка вклала жіночу енергетику, не змінюючи змісту оригінального твору. Виконавиця створила кліп на цю пісню, у якому відобразився світ спогадів і думок головної героїні.

Думаю, у кожного була ситуація, коли в дружніх відносинах хтось один був закоханий, але при різних життєвих обставинах, не міг зізнатися у своїх почуттях і бажаннях,

– прокоментувала Тоня.

Тоня Матвієнко – "Друг": дивіться відео онлайн

Макс Барських

Новий сингл "Замало" був написаний у перервах між репетиціями та виступами Барських. Він поєднав у ньому відверту та романтичну поезію з потужним танцювальним ритмом. Прем'єрна пісня співака стала вже другим треком, яку Макс випускає спеціально до шоу "Зорепад. На біс" в столичному Палаці Спорту.

На цей трек мене надихнула особиста історія переживань: в сучасному світі варіантів стало складно знаходити взаємність, а ще складніше зберегти щирі почуття довше, ніж один рік

– зізнався артист.

Макс Барських – "Замало": дивіться відео онлайн

Alena Omargalieva

Артистка випустила нову пісню "Коли тебе немає", яка описує кризу в історії кохання. У кліпі співачка намагається впоратися з виром емоцій і почуттів на терапії у психолога. Водночас до у відеороботі можна побачити рідну молодшу сестру виконавиці – Анастасію.

Доля випробовує нас кожен день на міцність, і лише завдяки внутрішній силі, опорі та розумінням своїх бажань ми можемо жити по-справжньому. Я хочу, щоб ця пісня стала тією "магічною" пігулкою, яка зможе залікувати рани та бути знеболювальним, коли здається, що весь світ налаштований проти вас,

– зазначила співачка.

Alena Omargalieva – "Коли тебе немає": дивіться відео онлайн

Анна Трінчер

Аня презентувала композицію "Бар за баром" про завершення довготривалих стосунків, в яких почуття вже забуті, а любов перетворилася на попіл. Співачка й надалі прагне дивувати слухача та відкривати йому нову себе.

Останні згадки про минулі стосунки вже адресовані вогню. "Бар за баром" це спосіб нагадати собі, що тепер ми окремі особистості: "Тепер є лише я і є лише ти – разом нас не існує". Проте робота передає намір доводити собі, що я заслуговую на все, чого бажаю, та я це отримаю,

– зізналася виконавиця.

Анна Трінчер – "Бар за баром": дивіться відео онлайн

Diana Gloster

Пісня "Вітрила" розкриває особисті стосунки співачки та її емоційні переживання. Артистка втілила ідею того, що за допомогою почуттів можна перемогти будь-які труднощі. У цій пісні знайде відгук кожен, хто коли-небудь стикався з життєвими перешкодами, але зберігає в собі надію на краще.

Це моя спроба розказати про труднощі взаємин, особливо зараз. Під час великої війни дуже багато пар опинилися під загрозою розлуки, але одночасно завдяки почуттям вони продовжують вірити у те, що разом можуть подолати будь-які перешкоди, а іскри кохання можуть засяяти в найтемніші моменти нашого життя,

– розповіла співачка.

Diana Gloster – "Вітрила": слухайте пісню онлайн

Юлія Юріна

Співачка випустила другий студійний альбом "Дім брехливих дзеркал". Він містить вісім пісень у поп-рок стилі. Водночас альбом розпочинається піснею "Ядерне літо", яка є рефлексією на сучасні реалії і задає тон всій роботі.

Створювала тексти про своє відчуття того, що мене оточує, враховуючи нинішні реалії, внутрішні переживання та те, що я хочу сказати людям. Головне питання в моїй голові було: "Що я залишу після себе, коли помру?" і я хочу запам'ятатись саме музикою, щоб вона була вічною та не дотримувалась якихось часових рамок й змогла знайти відгук в людях та їх думках,

– поділилася Юлія.

Юлія Юріна – "Дім брехливих дзеркал": слухайте альбом онлайн

Golubenko & Blockbaby

Чуттєвий співак Golubenko та репер Blockbaby об'єдналися, щоб випустити пісню Lie to you. Вона розповідає про конфлікт почуттів і розуму в стосунках, бажання зберегти зв'язок, але при цьому не брехати один одному про можливі наслідки.

Я був здивований, наскільки швидко ми створили цей, досить хітовий, як на мене, чіпкий приспів. Цікаво, що ця пісня не створилася відразу. Спочатку ми написали інший трек, який був зовсім іншого стилю. Через кілька днів, переслухавши його, ми зрозуміли, що потрібно спробувати щось інше. І ось тоді народилася "Lie to you",

– зізнався Golubenko.

Golubenko & Blockbaby – Lie to you: дивіться відео онлайн

STASYA

Виконавиця запрем'єрила пісню "Забери мене", яка розповідає історію двох таємно закоханих людей, які відчувають тягу одне до одного. Втім, вони стикаються з власними страхами й обмеженнями. Хоч закохані і бояться, але все ж таки вирішують подолати перешкоди і зізнатися одне одному у своїх почуттях.

Це пісня, яка розповідає історію двох закоханих людей, які бояться зізнатися у своїх почуттях, але врешті-решт роблять цей важливий крок. Історія кохання, де двоє людей зливаються воєдино, долаючи всі перепони на шляху,

– зазначила співачка.

STASYA – "Забери мене": дивіться відео онлайн

haterappers

NAHABNО є третьою роботою виконавиці. Пісня розповідає про дівчину, яка стикається з протиріччям між очікуваннями суспільства та своїм бажанням бути сильною і незалежною. Замість того, щоб бути просто милою і підкорюватися стандартам, вона вибирає бути собою. Кожен рядок пісні містить ідею прагнення знайти своє місце у світі.

Через обʼєктивізацію і несерйозне ставлення чоловіків буває важко бути поміченою в суспільстві, тому приходиться бути, так скажімо, нахабною і наполегливо давати зрозуміти, на які досягнення ти здатна. Важливо не зраджувати собі самій і своїм бажанням через хейт інших і неприйняття тебе,

– поділилася виконавиця.

haterappers – NAHABNО: дивіться відео онлайн