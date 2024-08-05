В воскресенье, 4 августа, Украина получила еще три медали на Олимпиаде-2024. Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали "золото" и бронзу в прыжках в высоту, а Михаил Кохан – бронзу в метании молота. Show 24 собрал, как на олимпийские успехи отреагировали украинские звезды.

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Украинские знаменитости в своих профилях и инстаграм-сториз поздравляют спортсменов с медалями.

Анатолий Анатолич поздравил Ярославу Магучих и Ирину Геращенко с "золотом" и "бронзой" соответственно.

Суперсила украинцев всегда была "прыгать выше своей головы",

– написал шоумен.

Юрий Горбунов выразил восхищение спортсменками.

Сразу две медали в копилке Украины! Гордимся, девушки, – написал ведущий.

Многие другие звезды поздравили Ирину Геращенко и Ярославу Магучих:

Маша Ефросинина: "Кто правит миром? Девушки";

Надя Дорофеева: "Как же мы гордимся!";

Джамала: "Наше золото! Спасибо. Гордимся";

Катя Осадчая: "Поздравляем! Спасибо!";

Юля Санина: "Ура! Наша гордость";

Лилия Ребрик: "Девушки, вы крутые".

Украинские звезды поздравили спортсменок / Фото из инстаграм-сториз звезд

Заметим, Ярослава Магучих, которая стала олимпийской чемпионкой, посвятила свое "золото" Украине. Она поблагодарила за поддержку тренеров, поклонников и военных. Ранее звезды поздравили украинских саблисток, которые принесли Украине первое "золото".