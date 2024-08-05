У неділю, 4 серпня, Україна здобула ще три медалі на Олімпіаді-2024. Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко завоювали "золото" та бронзу в стрибках у висоту, а Михайло Кохан – бронзу в метанні молота. Show 24 зібрав, як на олімпійські успіхи відреагували українські зірки.

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Українські знаменитості у своїх профілях та інстаграм-сторіз вітають спортсменів з медалями.

Анатолій Анатоліч привітав Ярославу Магучіх та Ірину Геращенко із "золотом" та "бронзою" відповідно.

Суперсила українців завжди була "стрибати вище своєї голови",

– написав шоумен.

Юрій Горбунов висловив захоплення спортсменками.

Одразу дві медалі в скарбничці України! Пишаємося, дівчата, – написав ведучий.

Багато інших зірок привітали Ірину Геращенко та Ярославу Магучіх:

Маша Єфросиніна: "Хто править світом? Дівчата";

Надя Дорофєєва: "Як же ми пишаємось!";

Джамала: "Наше золото! Дякуємо. Пишаємось";

Катя Осадча: "Вітаємо! Дякуємо!";

Юля Саніна: "Ура! Наша гордість";

Лілія Ребрик: "Дівчата, ви круті".

Українські зірки привітали спортсменок / Фото з інстаграм-сторіз зірок

Зауважимо, Ярослава Магучіх, яка стала олімпійською чемпіонкою, присвятила своє "золото" Україні. Вона подякувала за підтримку тренерам, шанувальникам та військовим. Раніше зірки привітали українських шаблісток, які принесли Україні перше "золото".