65-летняя певица Мадонна вышла на публику вместе с бойфрендом – Акиемом Моррисом. Новоиспеченная пара засветилась в Италии в Портофино, держась за руки во время прогулки. Похоже, что они вместе отпраздновали день рождения Мадонны.

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Новый бойфренд Мадонны моложе ее на 37 лет. Это футболист ямайского происхождения, сейчас он живет в Нью-Йорке. Ранее Моррис был нападающим футбольного клуба "Ойстер Бей Юнайтед".

Поговаривают, что Мадонна и Моррис познакомились в августе 2022 года. когда певица снималась для обложки журнала Paper Magazine. Она позировала с молодыми артистами, среди них был и ее будущий бойфренд. Ранее Мадонна уже намекала на их отношения, публикуя совместные фото.



Мадонна с бойфрендом / Фото из инстаграма Мадонны

Также пара провела вместе 4 июля. Они развлекались на балконе одного из заведений Нью-Йорка. Ранее ходили слухи, что Мадонна встречается с боксером Ричардом Риакпоре.