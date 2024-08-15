65-річна співачка Мадонна вийшла на публіку разом з бойфрендом – Акіемом Моррісом. Новоспечена пара засвітилась в Італії у Портофіно, тримаючись за руки під час прогулянки. Схоже, що вони разом відсвяткували день народження Мадонни.

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Новий бойфренд Мадонни молодший від неї на 37 років. Це футболіст ямайського походження, зараз він живе в Нью-Йорку. Раніше Морріс був нападником футбольного клубу "Ойстер Бей Юнайтед".

Подейкують, що Мадонна та Морріс познайомилися у серпні 2022 року. коли співачка знімалась для обкладинки журналу Paper Magazine. Вона позувала з молодими артистами, серед них був і її майбутній бойфренд. Раніше Мадонна вже натякала на їхні стосунки, публікуючи спільні фото.



Мадонна з бойфрендом / Фото з інстаграму Мадонни

Також пара провела разом 4 липня. Вони розважалися на балконі одного із закладів Нью-Йорка. Раніше ходили чутки, що Мадонна зустрічається з боксером Річардом Ріакпоре.