Лилия Ребрик рассекретила значение имени новорожденной дочери: "Имеет скрытый смысл"

Телеведущая Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий в третий раз стали родителями девочки. Для дочери они выбрали необычное имя Аделина. Как оказалось, оно имеет скрытое значение.

Знаменитость призналась, что ей уже "нет сил больше молчать", поэтому она рассекретила значение имени третьего ребенка. Выяснилось, что разгадка очень проста.

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Что означает имя новорожденной дочери Лилии Ребрик

Имя Аделина содержит буквы, которые представляют каждого члена семьи. В частности, инициалы "а", "д" и "л" соответствуют именам Андрея, Дианы и Лилии, а слог "на" встречается в имени средней дочери Полины.

Для всех, кто так тяжело переживает, что имя нашей третьей дочери Аделина. Нет сил больше молчать... Разгадка очень и очень проста,

– поделилась звездная мамочка.

Что известно о третьей дочери Ребрик