Очень горжусь, – Подкопаева рассказала, чем занимается сын, которого она усыновила 18 лет назад

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева в 2006 году усыновила сына Вадима. Сейчас парню уже 18 лет. Знаменитость впервые за долгое время рассказала, чем он занимается.

18-летний юноша живет в США, где вскоре поступит в вуз. Что важно, он даже из-за границы помогает Украине во время войны.

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Что известно о приемном сыне Лилии Подкопаевой

Вадим вместе со своей сестрой Каролиной активно рассказывает о зверствах, что россияне делают в Украине. Кроме того, юноша организует сборы гуманитарной помощи для пострадавших.

Когда по Красноармейску год назад запустили ракеты, было много погибших, в школе Вадима сделали акцию возле станции метро в Атланте. Вадим там выступал, рассказывал историю девочки, которая выжила. Потом они собирали гуманитарную помощь,

– поделилась звездная мать.

Она добавила, что парень хорошо учится, много читает и в этом году поступает в вуз, где учитывая высокие оценки имеет шансы бесплатно продолжить обучение в США.

Я очень горжусь своим сыном! В этом году Вадим поступал в университет, и надо было написать эссе. Он написал о своем пути, что был усыновлен, из какого он города, страны и что хочет быть похожим на маму в том смысле, что если у человека есть мечта, то надо ее достичь. Он мне говорил, что не хотел использовать мои заслуги, не хвастался, кто его мама. Это было так эмоционально,

– вспомнила Лилия.

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