Болезненная тема, - Подкопаева об общении с Ани Лорак, которая собралась получить российский паспорт
Источник:OBOZ.UA
Лилия Подкопаева и Ани Лорак были близкими друзьями. С начала полномасштабного вторжения они не общаются, ведь певица поддержала войну.
Ани Лорак была не только подругой олимпийской чемпионки, но и крестной ее дочери. Но певице безразлично и на близких людей, и на страну, где она росла.
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Лилия Подкопаева об Ани Лорак
Лилия Подкопаева не общается с Ани Лорак с начала полномасштабной войны. Для спортсменки потеря подруги – это не столь большое горе.
Потеря близкого человека, подруги – это определенного рода трагедия. Но самой большой трагедией считаю то, как украинка Каролина Куек повела себя в отношении Родины – к стране, где она родилась и росла. Сейчас она нашла для себя новую родину и новый круг общения. После полномасштабного вторжения России в Украину наше общение прекратилось, и мне очень обидно, что она сделала именно такой выбор,
– высказалась Подкопаева.
Гимнастка добавила, что не общается с детьми по поводу их крестных родителей, которые выбрали Россию. Но подозревает, что они могут обсуждать эту тему между собой.
"Каролина не спрашивает меня, потому что понимает – это болезненная тема, она как-то деликатно это обходит. Хочу сказать, что и у Вадима крестный живет в Москве, очень давно не выходит на связь, еще до полномасштабного вторжения. Возможно, дети между собой что-то обсуждали, но меня они не спрашивают", – заметила Лилия Подкопаева.
Ани Лорак и Лилия Подкопаева / Фото из инстаграма спортсменки
Ани Лорак получает российское гражданство
- Певица-предательница, по данным российских СМИ, решила избавиться от украинского гражданства. Этим она ставит жирную точку в своей позиции относительно войны.
- Вероятно, Ани Лорак подала документы на получение паспорта в феврале 2024 года. Эту информацию самостоятельно она пока не подтверждает.
- Каролина Куек родилась в Черновцах и выпустила украиноязычные альбомы, но впоследствии начала строить карьеру в России. Ее неоднозначные заявления показали ее позицию еще в 2014 году, но полномасштабное наступление страны-агрессора, геноцид и военные преступления российской армии не изменили ее мнение. Поэтому она продолжает спонсировать врага и одновременно цинично желать мира.