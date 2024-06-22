Поддержала Украину в отличие от своего отца, который молчит о войне: где сейчас Лия Меладзе

Дочь продюсера и композитора стала известна публике после участия в певческом шоу "Голос страны". Во время полномасштабной войны Лия уехали за границу, но мечтает вернуться в родной Киев.

Девушка родилась в 2004 году в украинской столице. Ее родители – продюсер Константин Меладзе и Яна Сум. Супруги прожили вместе 19 лет. Кроме Лии, у пары родилось еще двое детей – дочь Алсу и сын Валерий. Где сейчас находится дочь известного отца и что говорит о войне – далее в материале Show 24.

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Что известно о жизни Лии Меладзе

В шестилетнем возрасте родители отдали девочку на обучение в музыкальную школу. Четыре года Лия училась игре на скрипке, но впоследствии бросила это занятие. Через некоторое время начала учиться профессиональному вокалу.

Лия Меладзе в детстве / Фото издания JetSetter

В школьные годы была солисткой в группе FAR.FOR. Несмотря на то, что группа существовала еще длительное время, Лия ранее уверяла, что переросла этот этап.

Девушка даже попробовала себя в роли актрисы и снялась в ютуб-сериале "DSide band: мечты в реальность", но поняла, что актерство это не ее стихия.

В сети довольно мало информации о жизни Лии, однако известно, что несколько лет она была в отношениях с участником "Голоса. Дети" Владом Феничко. К слову, парень вокалист в группе DSIDE Band. Но в силу определенных обстоятельств пара рассталась.

Девушка рассказывала, что осталась с экс-возлюбленным в хороших отношениях и она продолжает ценить парня за его положительные качества.

Пока неизвестно свободно ли сердце певицы, или уже кому-то удалось его покорить.

Меладзе решила попробовать свои силы на проекте "Голос страны". Она заявляла, что настало ее время сиять, поэтому не позволила отцу прийти на шоу в виде поддержки. На кастинге девушка развернула все тренерские кресла и выбрала себе команду Надежды Дорофеевой.

Лия Меладзе – "Hallelujah" – выбор вслепую – Голос страны 12: смотреть видео онлайн

В октябре 2022 года из эфира вырезали выступление Лии Меладзе и Яны Милевской из-за того, что исполнительницы выбрали песню, права на которую, принадлежат России. Девушки с таким решением согласились.

Лия Меладзе vs. Яна Милевская – Бои – Голос страны 12: смотреть видео онлайн

Впоследствии девушка продолжила борьбу за место в прямых эфирах с песней группы "Океан Эльзы" – "На небі". Лия призналась, что попросила отца помочь с аранжировкой композиции. Выступление получилось очень чувственным, а Святослав Вакарчук даже спел с девушкой.

Лия Меладзе – "На небі" – Нокауты – Голос страны 12: смотреть видео онлайн

К сожалению, девушка покинула команду Дорофеевой после выступления другой конкурсантки. Но продолжила участие в шоу благодаря команде "Второго шанса".

Реакция Лии на полномасштабное вторжение

В начале российско-украинской войны девушка уехала в Италию и говорила, что очень сильно хочет вернуться в Украину. Тогда Лия начала изучать иностранные языки, занялась спортом и активными путешествиями.

В сентябре 2022 года девушка поехала учиться в США. Она рассказала, что решила полностью перейти на украинский язык общения. В соцсетях демонстрирует проукраинскую позицию, призывая подписчиков поддерживать наших защитников донатами.

После вторжения девушка написала щемящие слова поддержки украинцам.

Украина, страна моей души и моего сердца, моя родина, незаменимая. Я горжусь своей национальностью. Не имеет значения, где я буду, но я всегда с гордостью буду говорить о том, что я из той страны, где Карпатские горы, где море, где памятники, где родилось столько талантливых писателей, поэтов, художников, где самые добрые люди, где искренние улыбки, где самые веселые дедушки и бабушки, где самая интересная история, – сказала Лия.

Константин Меладзе с дочерью Лией / Фото из инстаграма композитора

Известно, что дочь Меладзе продолжает жить и учиться на психотерапевта в Америке. Иногда публикует сообщения в инстаграме с размышлениями или цитатами. В социальных сетях девушка не вспоминает об отце, который не выразил никакой позиции по теме войны, но иногда публикует фотографии или видео с матерью.