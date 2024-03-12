Не может говорить и петь: солист ТНМК Фагот сообщил диагноз, который ему поставили врачи
Источник:Фагот
Олег Михайлюта на днях обратился за медицинской помощью в военный госпиталь, где ему запретили говорить и петь. Дело в том, что вокалист ТНМК заболел.
Поэтому он сейчас должен хорошо вылечиться, чтобы впоследствии иметь возможность выступать и помогать ВСУ. Фагот решил не скрывать свой диагноз от поклонников.
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Что случилось с Фаготом
Певец сообщил, что ему диагностировали катаральную ангину и ринофарингит. Из-за этого он не может петь и говорить.
Надо просто немножко почистить и наладить свое оружие, и дальше в бой, потому что родина зовет,
– подчеркнул музыкант.
Что известно о службе Фагота в армии
- В начале полномасштабного вторжения исполнитель вступил в ряды добровольческого батальона "Реванш", который успешно освободил села Мощун и Лукьяновка.
- Также "Реванш" участвует в боевых действиях в южных и восточных регионах Украины.
- В то же время Михайлюта ранее рассказывал, что на нуле он не был.
Командиры батальона меня берегут. Троллят меня, что слишком дорогой, чтобы меня пускать в какие-то "передряги",
– отметил певец.
- Однако артист проходит военные тренировки и курсы по домедицинской помощи.
- Кроме того, Фагот выполняет различные задачи в тылу для поддержки усилий батальона.