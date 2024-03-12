Не может говорить и петь: солист ТНМК Фагот сообщил диагноз, который ему поставили врачи

12 марта 2024, 18:40
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Фагот

Олег Михайлюта на днях обратился за медицинской помощью в военный госпиталь, где ему запретили говорить и петь. Дело в том, что вокалист ТНМК заболел.

Поэтому он сейчас должен хорошо вылечиться, чтобы впоследствии иметь возможность выступать и помогать ВСУ. Фагот решил не скрывать свой диагноз от поклонников.

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Что случилось с Фаготом

Певец сообщил, что ему диагностировали катаральную ангину и ринофарингит. Из-за этого он не может петь и говорить.

Надо просто немножко почистить и наладить свое оружие, и дальше в бой, потому что родина зовет,
– подчеркнул музыкант.

Что известно о службе Фагота в армии

  • В начале полномасштабного вторжения исполнитель вступил в ряды добровольческого батальона "Реванш", который успешно освободил села Мощун и Лукьяновка.
  • Также "Реванш" участвует в боевых действиях в южных и восточных регионах Украины.
  • В то же время Михайлюта ранее рассказывал, что на нуле он не был.

Командиры батальона меня берегут. Троллят меня, что слишком дорогой, чтобы меня пускать в какие-то "передряги",
– отметил певец.

  • Однако артист проходит военные тренировки и курсы по домедицинской помощи.
  • Кроме того, Фагот выполняет различные задачи в тылу для поддержки усилий батальона.
Автор: Софія Хомишин