Солистка "Лисапетного батальона" впервые рассказала, что ее внучка пережила онкологию

Лидер группы "Лисапетный батальон" призналась, что ее семья переживала непростые времена. Внучка Натальи Фалион боролась с онкологическим заболеванием.

Дочь сына Натальи Фалион перенесла четыре операции. У нее диагностировали саркому. К счастью, все испытания уже позади, сейчас девушка живет с искусственным коленом.

К слову Я была на грани, – Lida Lee рассказала о своем эмоциональном состоянии на фоне слухов о ее алкозависимости

Наталья Фалион о болезни внучки

Лидер "Лисапетного батальона" рассказала, что ее внучке Кристине исполнится 21 год. Она каждое лето приезжала к бабушке в село и часто выступала с коллективом на сцене, хоть сейчас стесняется это делать.

Мы пережили большую трагедию – пережили онкологию, у нее было четыре операции, удаляли саркому, у нее искусственное колено. Ей уже не до песен. Такая она, молодежь,

– поделилась Наталья Фалион.

Как рассказала исполнительница, Кристина продолжила учиться в университете несмотря на сложный период в жизни. В этом году внучка получит степень бакалавра.

"Сначала ей была интересна писательская деятельность, а сейчас что-то не очень. Для меня самое важное, что мы спасли ее жизнь, что она преодолела эту страшную болезнь. Она сильная девочка. Другая, возможно, расклеилась бы. Это все-таки саркома, это не нарыв на пальце, а четыре сложные операции. Уже и протез ей сменили на чуть больший. Она еще находит в себе силы и шутить", – отметила артистка.

Наталья Фалион с внучкой: видео

Что известно о певице