Солистка "Лисапетного батальона" впервые рассказала, что ее внучка пережила онкологию
Источник:kp.ua
Лидер группы "Лисапетный батальон" призналась, что ее семья переживала непростые времена. Внучка Натальи Фалион боролась с онкологическим заболеванием.
Дочь сына Натальи Фалион перенесла четыре операции. У нее диагностировали саркому. К счастью, все испытания уже позади, сейчас девушка живет с искусственным коленом.
К слову Я была на грани, – Lida Lee рассказала о своем эмоциональном состоянии на фоне слухов о ее алкозависимости
Наталья Фалион о болезни внучки
Лидер "Лисапетного батальона" рассказала, что ее внучке Кристине исполнится 21 год. Она каждое лето приезжала к бабушке в село и часто выступала с коллективом на сцене, хоть сейчас стесняется это делать.
Мы пережили большую трагедию – пережили онкологию, у нее было четыре операции, удаляли саркому, у нее искусственное колено. Ей уже не до песен. Такая она, молодежь,
– поделилась Наталья Фалион.
Как рассказала исполнительница, Кристина продолжила учиться в университете несмотря на сложный период в жизни. В этом году внучка получит степень бакалавра.
"Сначала ей была интересна писательская деятельность, а сейчас что-то не очень. Для меня самое важное, что мы спасли ее жизнь, что она преодолела эту страшную болезнь. Она сильная девочка. Другая, возможно, расклеилась бы. Это все-таки саркома, это не нарыв на пальце, а четыре сложные операции. Уже и протез ей сменили на чуть больший. Она еще находит в себе силы и шутить", – отметила артистка.
Наталья Фалион с внучкой: видео
Что известно о певице
- Наталья Фалион – одна из создателей коллектива "Лисапетный батальон". Группа получила известность в 2013 году после победы в проекте "Украина имеет талант".
- Жизнь участниц колоритного коллектива изменилась после шоу. Они поняли, что действительно интересны публике, поэтому начали гастролировать не только по Украине, но и по миру.
- 2018 год стал сложным для руководительницы Натальи Фалион. Ведь в течение двух месяцев у нее умер муж, свекровь и сын. Женщине приходилось непросто, но она продолжила выступать.