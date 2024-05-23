Донька сина Наталі Фаліон перенесла чотири операції. У неї діагностували саркому. На щастя, всі випробування вже позаду, зараз дівчина живе зі штучним коліном.

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Наталя Фаліон про хворобу онуки

Лідерка "Лісапетного батальйону" розповіла, що її онуці Христині виповниться 21 рік. Вона щоліта приїжджала до бабусі в село та часто виступала з колективом на сцені, хоч зараз соромиться це робити.

Ми пережили велику трагедію – пережили онкологію, у неї було чотири операції, видаляли саркому, у неї штучне коліно. Їй уже не до пісень. Така вона, молодь,

– поділилась Наталія Фаліон.

Як розповіла виконавиця, Христина продовжила навчатися в університеті попри складний період у житті. Цього року онука здобуде ступіть бакалавра.

"Спочатку їй була цікава письменницька діяльність, а зараз щось не дуже. Для мене найважливіше, що ми врятували її життя, що вона подолала цю страшну хворобу. Вона сильна дівчинка. Інша, можливо, розклеїлася б. Це все-таки саркома, це не нарив на пальці, а чотири складні операції. Вже й протез їй змінили на трохи більший. Вона ще знаходить у собі сили й жартувати", – зауважила артистка.

Наталія Фаліон з онукою: відео

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