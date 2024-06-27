Солист Imagine Dragons во время концерта искренне поддержал Украину: мощное видео

На недавнем выступлении Imagine Dragons фронтмен группы Дэн Рейнольдс продемонстрировал мощный акт солидарности с Украиной. Он на своем концерте поднял сине-желтый флаг с призывом остановить войну.

Важно, что это он сделал не впервые. Американская рок-группа поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Вас также может заинтересовать "Главная победа впереди": украинские звезды эмоционально отреагировали на вылет сборной с Евро-2024

Так, на концерте во время исполнения хита It's Time, выпущенного 12 лет назад, Дэн Рейнольдс заметил украинский флаг с надписью "STOP WAR" в первых рядах фан-зоны. Не колеблясь, певец взял знамя на сцену, подняв его высоко над головой. На протяжении всего исполнения песни вокалист держал сине-желтый флаг, периодически показывая знак "V" – символ победы. Этот жест приобрел особое значение в контексте войны в Украине. Рейнольдс не ограничился лишь демонстрацией флага – в конце песни он поцеловал плакат, еще раз подчеркнув свою поддержку украинскому народу.

Что известно о позиции Imagine Dragons относительно российско-украинской войны