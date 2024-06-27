Солист Imagine Dragons во время концерта искренне поддержал Украину: мощное видео
Источник:United24
На недавнем выступлении Imagine Dragons фронтмен группы Дэн Рейнольдс продемонстрировал мощный акт солидарности с Украиной. Он на своем концерте поднял сине-желтый флаг с призывом остановить войну.
Важно, что это он сделал не впервые. Американская рок-группа поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России.
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Так, на концерте во время исполнения хита It's Time, выпущенного 12 лет назад, Дэн Рейнольдс заметил украинский флаг с надписью "STOP WAR" в первых рядах фан-зоны. Не колеблясь, певец взял знамя на сцену, подняв его высоко над головой. На протяжении всего исполнения песни вокалист держал сине-желтый флаг, периодически показывая знак "V" – символ победы. Этот жест приобрел особое значение в контексте войны в Украине. Рейнольдс не ограничился лишь демонстрацией флага – в конце песни он поцеловал плакат, еще раз подчеркнув свою поддержку украинскому народу.
Что известно о позиции Imagine Dragons относительно российско-украинской войны
- Фронтмен коллектива Дэн Рейнольдс публично выразил поддержку Украине в своих соцсетях уже в феврале 2022 года. К тому же бэнд отменил запланированные выступления в Украине и России в рамках своего мирового турне.
- Музыканты присоединились к международному благотворительному онлайн-марафону в поддержку Украины весной 2022 года.
- Во время своих концертов в разных странах Европы Рейнольдс неоднократно поднимал украинский флаг на сцене и обращался к украинскому народу со словами поддержки.
- Imagine Dragons стали амбассадорами платформы United24, сосредоточившись на направлении медицинской помощи. Группа также выпустила музыкальное видео с участием 14-летнего украинца из Николаевской области. На концерте в Польше музыканты пригласили Сашу на сцену, где вместе держали сине-желтый флаг.
- В декабре 2023 года во время выступления Рейнольдс снова продемонстрировал поддержку Украины, подняв и поцеловав украинский флаг, выкрикивая слова солидарности и оставив на флаге свой автограф.