Украинские звезды, от популярных телеведущих до известных исполнителей, активно следили за перипетиями матча и уже поделились своими впечатлениями от игры. Так, несмотря на преждевременное завершение турнира для Украины, реакция звездного бомонда ярко демонстрирует, что поддержка национальной сборной остается мощной и непоколебимой. Их слова подчеркивают единство нации в трудные моменты и веру в будущие победы украинского спорта.

Не пропустите Стала лауреатом российской премии: где сейчас Ксения Симонова – победительница "Украина имеет талант"

Маша Ефросинина

Телеведущая поделилась, что смотрела матч прямо в машине. Она призналась, что грустно из-за того, что Украина завершила выступление на Евро-2024, но не стыдно за игру сборной.

Ребята молодцы,
– отметила Ефросинина.

Как Маша Ефросинина отреагировала на игру сборной Украины на Евро-2024
Как Маша Ефросинина отреагировала на игру сборной Украины на Евро-2024 / Скриншот из инстаграм-сторис

Андрей Бедняков

Очередное сильнейшее поколение покидает Евро. Пацаны, спасибо за последние 3 тайма. Все равно до конца любим (ред. – 24 Канал),
– подчеркнул ведущий.

Как Андрей Бедняков отреагировал на игру сборной Украины на Евро-2024
Как Андрей Бедняков отреагировал на игру сборной Украины на Евро-2024 / Скриншот из инстаграм-сторис

Даша Квиткова

Инфлюенсер показала, что просматривала футбольный матч вместе с сыном дома и отметила, что несмотря на все гордится сборной Украины.

Как Даша Квиткова отреагировала на игру сборной Украины на Евро-2024
Как Даша Квиткова отреагировала на игру сборной Украины на Евро-2024 / Скриншот из инстаграм-сторис

Владимир Остапчук

Впереди еще будут победы. Спасибо за игру,
– сказал шоумен.

Как Владимир Остапчук отреагировал на игру сборной Украины на Евро-2024
Как Владимир Остапчук отреагировал на игру сборной Украины на Евро-2024 / Скриншот из инстаграм-сторис

Александр Волошин

Блогер отметил достойную игру команды.

Случилось как случилось. Много не забили, но играли очень сильно,
– отметил экс-супруг Анны Тринчер.

Как Александр Волошин отреагировал на игру сборной Украины на Евро-2024
Как Александр Волошин отреагировал на игру сборной Украины на Евро-2024 / Скриншот из инстаграм-сторис

Анатолий Анатолич

Он поблагодарил футболистов за эмоции и выразил уверенность в будущих успехах.

Спасибо, ребята, за эти важные эмоции. Вы крутые. Сегодня не наш с вами день. Но мы вместе и победы еще будут,
– подчеркнул шоумен.

Как Анатолий Анатолич отреагировал на игру сборной Украины на Евро-2024
Как Анатолий Анатолич отреагировал на игру сборной Украины на Евро-2024 / Скриншот из инстаграм-сторис

Кристина Соловий

Наши победы еще впереди. Спасибо за эмоции и характер,
– написала певица.

Как Кристина Соловий отреагировала на игру сборной Украины на Евро-2024
Как Кристина Соловий отреагировала на игру сборной Украины на Евро-2024 / Скриншот из инстаграм-сторис

Евгений Клопотенко

Кулинар подчеркнул единство украинцев во время матча.

Украинцы непобедимы, украинцы несокрушимые, наша главная победа впереди,
– отметил шеф-повар.

Как Евгений Клопотенко отреагировал на игру сборной Украины на Евро-2024
Как Евгений Клопотенко отреагировал на игру сборной Украины на Евро-2024 / Скриншот из инстаграм-сторис

Григорий Решетник

Также выразил оптимизм относительно будущего.

Самые главные победы впереди,
– подчеркнул телеведущий.

Как Григорий Решетник отреагировал на игру сборной Украины на Евро-2024
Как Григорий Решетник отреагировал на игру сборной Украины на Евро-2024 / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о последней игре сборной Украины на Евро-2024

  • Игра состоялась на "МХП-Арене" в немецком Штутгарте, где украинцы встретились с бельгийской сборной.
  • Перед последним туром ситуация в группе Е была чрезвычайно напряженной – все четыре команды имели одинаковое количество очков. Таким образом, результаты финальных матчей имели решающее значение для определения участников плей-офф.
  • В ключевом поединке украинская сборная сумела удержать ничью против одного из фаворитов турнира – сборной Бельгии. Матч завершился со счетом 0:0. В то же время, в параллельной игре Словакия и Румыния также разошлись миром, сыграв 1:1.
  • По итогам группового этапа сборная Украины, к сожалению, оказалась на последнем месте в группе, что означало завершение ее участия в Евро-2024.
  • Стоит отметить, что матчи 1/8 финала европейского первенства запланированы на период с 29 июня по 2 июля. Победители этих встреч продолжат борьбу в четвертьфинале турнира.