Хочу элементарного, – лидер группы "Фиолет" назвал собственную цель на войне

Солист группы "Фиолет" Сергей Мартынюк пополнил ряды Сил Обороны. Он рассказал, что на войне России против Украины имеет собственную цель – она довольно проста.

Известный музыкант, а с недавних пор военнослужащий Сергей Мартынюк рассказал о своей службе и важных решениях эксклюзивно для Show 24. Мужчина также поделился, какое место видит для себя в войне, что продолжается до сих пор.

Важно Это война на выживание украинцев, – интервью с Сергеем Мартынюком о службе в ВСУ и россиянах

Лидер группы "Фиолет" признался, что прежде всего хочет чувствовать, что полезен. Это его цель прямо сейчас. По его мнению, никто не имеет права просто обходить вниманием войну.

Можно произносить много пафосных слов и деклараций – и это нормально! – но лично я хочу элементарного – чувствовать свою нужность, пользу в этой борьбе. Сейчас никто не должен оставаться в стороне – это уже давно не война идеологий, это война на выживание украинцев. Жаль, что это понимает меньшинство,

– высказался Сергей Мартынюк.



Сергей Мартынюк / Фото из инстаграма артиста

Лидер группы "Фиолет" вступил в ВСУ