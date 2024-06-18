Сергей Мартынюк – известный музыкант, писатель и активист, а теперь еще и военный, который всегда популяризировал украинскую музыку, культуру и творчество. Певец эксклюзивно рассказал Show 24 в рамках "Интервью24" о решении присоединиться к Вооруженным Силам, что думает о коллегах по творческому цеху, которые сидят за границей, какая его цель на этой войне и планирует ли ставить творчество на паузу.

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Я подождал пока жене стало легче, – Мартынюк о решении пойти в ВСУ

Какими были основные критерии решения о добровольном вступлении в ряды ВСУ?

В моем случае это были в основном семейные обстоятельства и ощущение момента – типа, вот время пришло. Хватит медлить. Я подождал когда немного подросла дочь (в мае ей исполнилось два) и жене стало легче справляться с двумя детьми.

Выбирали ли вы конкретное направление рода войск, куда хотели присоединиться?

Да, есть предварительное видение того, где я буду служить и смогу быть максимально полезным. Но об этом я расскажу после завершения обучения, – не хочу опережать события.

Сергей Мартынюк в форме / Фото пресс-службы артиста

Как отреагировала жена на решение взять в руки оружие? Были ли попытки отговорить от этого желания?

Вполне адекватно, учитывая, что у нас было немало дискуссий за последний год. От того, что армия – это не для меня с моим ощущением комфорта и привычками до того, что здесь я гораздо полезнее. Наконец, ее поддержка, а сейчас иногда и нотки гордости в голосе, значили для меня больше всего. Сейчас это держит и вдохновляет.

Поддержали ли ваше решение другие участники группы "Фиолет"?

Конечно. Поддержали и даже разделили. Но об этом коллеги расскажут лично как-то позже.

Пока пауза, – Мартынюк о творчестве и желании творить

Сейчас вы проходите военную подготовку. Не возникало ли за это время желание сесть и творить музыку, как делали раньше?

Несмотря на тяжелые будни – с физическими нагрузками, ежедневными полигонами и тактическими полями, каждый вечер, после сданного и почищенного автомата, я нахожу часок-другой, чтобы уединиться. В это время я читаю или пишу. Преимущественно поэзию. С новыми песнями пока пауза. Но они будут. Не могут не быть, пока я есть.



Сергей Мартынюк / Фото пресс-службы артиста

Является ли украинское творчество, в частности музыка, оружием на фронте?

Вряд ли это оружие, но эмоциональная и психологическая поддержка для ребят и девушек да. Выступления с "Культурным Десантом" это ярко продемонстрировали. Растроганные лица, улыбки, слезы, объятия, душевные разговоры после... – казалось бы, часик времени, пауза в армейской фронтовой рутине, а люди перезагружаются, вспоминают о вещах, которые война затирает. Это точно придает сил и понимание, что ты делаешь здесь и куда идешь. Хочется, чтобы армия уделяла этому больше времени, потому что о эмоциональном состоянии наших воинов у нас очень часто заботятся в последнюю очередь.



Сергей Мартынюк / Фото пресс-службы артиста

Жаль, что это понимает меньшинство, – Сергей о собственной цели на войне

Можно произносить много пафосных слов и деклараций – и это нормально! – но лично я хочу элементарного – чувствовать свою нужность, пользу в этой борьбе. Сейчас никто не должен оставаться в стороне – это уже давно не война идеологий, это война на выживание украинцев. Жаль, что это понимает меньшинство.

Что думаете о коллегах по творческому цеху, которые отсиживаются за границей?

Я им не судья. Пусть разбираются потом со своей совестью.



Сергей Мартынюк / Фото пресс-службы артиста

Народ рабов и бесхребетных созданий, – Мартынюк о гражданских и военных россиянах

Если бы у вас сейчас была возможность обратиться к россиянам как гражданских, так и военных, чтобы вы им сказали?

Никакого желания говорить с народом рабов и беспозвоночных созданий. Россияне уже давно сделали свой выбор, и это выбор вср*тых империалистов, даже если речь о либералах – толерантность каждого из них заканчивается на вопросе Крыма, украинской культуры и истории.