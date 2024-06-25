Под музыкальное сопровождение: Андрей Хлывнюк показал, как отправляется с побратимами на боевое задание
Источник:Андрей Хлывнюк
Андрей Хлывнюк, который защищает Украину, поделился новым видео. Он показал, как отправляется с побратимами на выполнение боевого задания.
Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк сейчас находится в своем подразделении. На своей странице он поделился шуточным роликом.
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Андрей Хлывнюк показал, как он с собратьями отправлялся на выполнение боевого задания. Певец поднимал настроение себе и другим, распевая свой хит "Хвилюватися немає причин".
С таким музыкальным сопровождением мы едем на работу,
– прокомментировал собрат Андрея Хлывнюка.
Андрей Хлывнюк по дороге на боевое задание: видео
В комментариях под роликом поклонники поддерживают артиста и призывают его беречь себя. Также фаны благодарят лидера "Бумбокса" за его творчество.
- "Берегите себя, ваше творчество очень нужно людям";
- "Такой настоящий. Такой наш. Берегите себя! Еще хочу много раз побывать на ваших концертах!";
- "Люблю! Прямо сейчас слушаю песню "Тримай мене". Берегите себя";
- "Спасибо вам за защиту, молюсь за военных, чтобы Бог берег каждого";
- "С юмором по жизни и меткими песенными вставками".
Чем занимается Андрей Хлывнюк сейчас
- Лидер группы "Бумбокс" сейчас совмещает музыкальную и военную деятельность. Он продолжает выступать с концертами за рубежом – так Андрей Хлывнюк собирает средства на нужды армии.
- После возвращения в Украину музыкант отправляется на фронт выполнять боевые задачи. Андрей Хлывнюк – пилот ударного дрона Punisher, командир подразделения и двух экипажей. В его обязанности входит разработка стратегических планов и выполнения боевых задач.
- Андрей Хлывнюк признавался, что ему быть артистом легче, чем военным. Когда он находится за границей, то чувствует, будто занимается второстепенными делами. Но музыкант заметил, что культурная работа тоже важна.