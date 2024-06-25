Под музыкальное сопровождение: Андрей Хлывнюк показал, как отправляется с побратимами на боевое задание

Андрей Хлывнюк, который защищает Украину, поделился новым видео. Он показал, как отправляется с побратимами на выполнение боевого задания.

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк сейчас находится в своем подразделении. На своей странице он поделился шуточным роликом.

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Андрей Хлывнюк показал, как он с собратьями отправлялся на выполнение боевого задания. Певец поднимал настроение себе и другим, распевая свой хит "Хвилюватися немає причин".

С таким музыкальным сопровождением мы едем на работу,

– прокомментировал собрат Андрея Хлывнюка.

Андрей Хлывнюк по дороге на боевое задание: видео

В комментариях под роликом поклонники поддерживают артиста и призывают его беречь себя. Также фаны благодарят лидера "Бумбокса" за его творчество.

"Берегите себя, ваше творчество очень нужно людям";

"Такой настоящий. Такой наш. Берегите себя! Еще хочу много раз побывать на ваших концертах!";

"Люблю! Прямо сейчас слушаю песню "Тримай мене". Берегите себя";

"Спасибо вам за защиту, молюсь за военных, чтобы Бог берег каждого";

"С юмором по жизни и меткими песенными вставками".

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