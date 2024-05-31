Lida Lee тепло высказалась об отношениях с Даниэлем Салемом: "Человек, который тебя поддержит"
Источник:Lida Lee
Украинская певица Lida Lee после кризисного периода в жизни вернулась в медийное пространство. Артистка назвала человека, который одним из первых поддержал ее в трудный момент – это известный ресторатор и боец ВСУ.
На днях Lida Lee не только вернулась к социальным сетям и творчеству, но и выпустила новую песню и клип "Сама". В нем снялся защитник и шоумен Даниэль Салем.
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В инстаграм-сториз Lida Lee тепло высказалась о взаимоотношениях с Даниэлем Салемом. Он был первым человеком, который поддержал певицу в трудный период. В клипе Салем стал олицетворением мужества и смелости. Защитник воплотил собирательный образ людей, что всегда готовы подставить плечо своим близким.
У каждого в жизни должен быть человек, который тебя поддержит... Вовремя. Чтобы был тот первый человек, который скажет: "Ты сможешь!" Даниэль стал тем, кто поддержал одним из первых,
– высказалась Lida Lee об отношениях с шоуменом.
Даниэль Салем в клипе певицы / Фото из инстаграм-сториз
Даниэль Салем и Lida Lee: личная жизнь звезд
- Защитник Даниэль Салем в прошлом году признался, что развелся с женой Мариной после 17 лет в браке. По мнению ресторатора, одной из причин развода стало то, что они оба очень ревнивы.
- Lida Lee в то же время скрывала свою личную жизнь. В прошлом году она рассказывала, что имеет отношения – встречается с музыкантом, личность которого так и не раскрыла.
- Однако из-за совместных проектов в сети ходило немало слухов о том, что Lida Lee и Даниэль Салем встречаются. Певица опровергала все сплетни, но добавляла, что ей безразлично на обсуждение.