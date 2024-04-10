Тикток заполонили видео неземной красоты украинок под хит Ивасюка "Я піду в далекі гори"

В сети не утихает любовь ко всему украинскому. Так, тикток покорил ремикс легендарной песни Владимира Ивасюка "Я піду в далекі гори", которой уже более 50 лет.

Что бы кто не говорил, а украинское – самое лучшее. Именно поэтому пользователи с трепетом дают новое дыхание старым песням, которые до недавнего времени жили только за праздничными семейными столами, а теперь громко верусятся в сети.

К слову Шедевр украинской культуры: в тикток постят щемящие видео под хит Ивасюка Песня будет между нами

В тикток уже несколько недель вирусятся нереальные видео с нашими красивыми до муравьев девушками. Украинки обольстительно себя снимают на камеру под ремикс легендарного хита Владимира Ивасюка "Я піду в далекі гори".

@buntarkaaa_19 Чому всі дивуються, що я Українка, якщо про карі очі і чорні брови можна почути майже у всіх українських пісянхях? ♬ оригінальний звук - ?

Что известно о песне "Я піду в далекі гори"

Музыку к песне "Я піду в далекі гори" Владимир Ивасюк написал летом 1968 года, а слова – в 1969 году, будучи студентом Черновицкого медицинского института. Это случилось, когда молодой артист возвращался с друзьями с отдыха в горах. Он написал строки в поезде на коробке от сигарет.

Сначала композиция называлась "Мила моя" и текст был другим. Впоследствии певец изменил слова. В конце концов, эта песня стала визитной карточкой Ивасюка, поскольку принесла ему народную узнаваемость.

Кстати, посвятил свой будущий хит Ивасюк работнице черновицкого телевидения – ассистентке режиссера Нине Щербаковой. Хотя между ними и не было романа, впрочем, они оба друг другу изрядно симпатизировали.

"Эта песня написана под влиянием какого-то неясного образа, хотя я и чувствовал, что этот образ существует на самом деле. Во время записи я начал осознавать, что тот далекий туман, для которого я писал эту песню, приобретает конкретную форму и превращается в тебя, Нино. Хоть это и странно, но это так. Я понял, что эта песня написана под твоим влиянием и по праву она должна быть твоей", – написал Ивасюк на русском языке, поскольку Нина была русскоязычной. Хотя сам певец был украиноязычным.

В свое время песню "Я пойду в далекие горы" исполняли Назар Яремчук, Квитка Цисык, группа "Плач Єреміх", TAYANNA и многие другие артисты.

Владимир Ивасюк – Я піду в далекі гори – слушать песню онлайн: