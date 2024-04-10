Що б хто не говорив, а українське – найкраще. Саме тому юзери з трепетом дають нове дихання старим пісням, які донедавна жили лише за святковими родинними столами, а тепер гучно вірусяться в мережі.

До слова Шедевр української культури: у тікток постять щемливі відео під хіт Івасюка Пісня буде поміж нас

У тікток уже кілька тижнів вірусяться нереальні відео з нашими вродливими до мурах дівчатами. Українки звабливо себе знімають на камеру під ремікс легендарного хіта Володимира Івасюка "Я піду в далекі гори".

Що відомо про пісню "Я піду в далекі гори"

Музику до пісні "Я піду в далекі гори" Володимир Івасюк написав влітку 1968 року, а слова – у 1969 році, будучи студентом Чернівецького медичного інституту. Це трапилося, коли молодий артист повертався з друзями з відпочинку в горах. Він написав рядки в потязі на коробці від цигарок.

Спочатку композиція мала назву "Мила моя" і текст був інакшим. Згодом співак змінив слова. Зрештою, ця пісня стала візитівкою Івасюка, оскільки принесла йому народну впізнаваність.

До речі, присвятив свій майбутній хіт Івасюк працівниці чернівецького телебачення – асистентці режисера Ніні Щербаковій. Хоча між ними й не було роману, утім, вони обоє одне одному неабияк симпатизували.

"Ця пісня написана під впливом якогось неясного образу, хоч я й відчував, що цей образ існує насправді. Під час запису я почав усвідомлювати, що той далекий туман, для якого я писав цю пісню, набуває конкретної форми й перетворюється на тебе, Ніно. Хоч це й дивно, але це так. Я зрозумів, що ця пісня написана під твоїм впливом і за правом вона має бути твоєю", – написав Івасюк російською мовою, оскільки Ніна була російськомовною. Хоча сам співак був україномовним.

Свого часу пісню "Я піду в далекі гори" виконували Назар Яремчук, Квітка Цісик, гурт "Плач Єремії", TAYANNA та багато інших артистів.

Володимир Івасюк – Я піду в далекі гори – слухати пісню онлайн: