Музыкант LAUD (Владислав Каращук) признался, что в первые часы после судебного решения не верил, что это случилось. Ведь обычно подобные судебные процессы длятся долго.

Интересно Группа "Друга Рика" выпустила кавер на легендарный трек Назария Яремчука

Обычно такие судебные процессы длятся годами и завершаются не в пользу артиста, мы видим это по другим коллегам. Желаю, в первую очередь коллегам, быть осторожными к договорам и узнать больше о человеке, которому ты доверяешь важную часть своей жизни, и относиться к контрактам, как к заключению брака,

– высказался LAUD для "ЖВЛ".

Певец признался, что ни разу не получил роялти за все годы сотрудничества с лейблом ENJOY. Когда началась полномасштабная война, он не получил от продюсера ни предложений, ни решений, ни поддержки. Артист хотел мирно выйти из договора, но в ответ ему называли непосильные суммы.

Напомним, с начала полномасштабной войны LAUD некоторое время не выпускал песен и исчез из медиапространства. Впоследствии он объяснил, что его продюсер практически бросил подопечного и уехал за границу. Контракт определенным образом завязал артисту руки – он не мог презентовать треки без разрешения продюсера.