Эта работа бэнда стала частью проекта "Re: Yaremchuk", инициированного дочерью певца Марией Яремчук. Девушка уже отреагировала на кавер.
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По словам Валерия Харчишина, музыканты давно мечтали исполнить песню авторства Владимира Ивасюка, которую пел Назарий Яремчук. В то же время "Друга Ріка" не пыталась воспроизвести оригинальное звучание, а представила композицию в собственном стиле.
Когда Мария позвонила и пригласила принять участие в трибьюте в честь ее отца Назария Яремчука, мы решили попробовать "убить двух зайцев" – осуществить мечту, чтобы спеть песню Владимира Ивасюка, одновременно ту, которую исполнял Назарий Яремчук. Но сразу определились, что не будем пытаться воспроизвести звучание оригинального произведения. Мы подошли к композиции так, будто у нас есть условная гармония нашей же песни с вокальной партией и текстом,
– рассказал фронтмен коллектива.
Кавер-версия получила положительные отзывы от слушателей, которые отмечают "фирменный стиль" группы и высокое качество исполнения.
- "Услышала сегодня эту песню впервые и послушала впервые оригинал. Очень хорошо. Действительно фирменный стиль "Другой Реки"";
- "Очень хорошая песня";
- "Невероятный текст! Невероятное исполнение";
- "Очень хорошо звучит. Молодцы";
- "Супер".
Мария Яремчук тоже поделилась, что ей понравился новый трек.
Когда я слушаю "Запроси меня во сны", у меня возникает ощущение, что эту песню написала сама группа. Это говорит о крутой синергии и органичность песни, которая сегодня уже стала классикой, с артистами, которые сегодня дают ей новые крылья,
– поделилась певица.
"Друга Ріка" даже поделились бэкстейджем по созданию композиции на студии.
Отметим, проект "Re: Yaremchuk" предшествует выходу фильма "Яремчук: Несравненный мир красоты", посвященного жизни и творчеству легенды украинской поп-музыки. Лента выйдет на большие экраны Украины уже 8 августа.