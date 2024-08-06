Эта работа бэнда стала частью проекта "Re: Yaremchuk", инициированного дочерью певца Марией Яремчук. Девушка уже отреагировала на кавер.

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По словам Валерия Харчишина, музыканты давно мечтали исполнить песню авторства Владимира Ивасюка, которую пел Назарий Яремчук. В то же время "Друга Ріка" не пыталась воспроизвести оригинальное звучание, а представила композицию в собственном стиле.

Когда Мария позвонила и пригласила принять участие в трибьюте в честь ее отца Назария Яремчука, мы решили попробовать "убить двух зайцев" – осуществить мечту, чтобы спеть песню Владимира Ивасюка, одновременно ту, которую исполнял Назарий Яремчук. Но сразу определились, что не будем пытаться воспроизвести звучание оригинального произведения. Мы подошли к композиции так, будто у нас есть условная гармония нашей же песни с вокальной партией и текстом,

– рассказал фронтмен коллектива.

Кавер-версия получила положительные отзывы от слушателей, которые отмечают "фирменный стиль" группы и высокое качество исполнения.

"Услышала сегодня эту песню впервые и послушала впервые оригинал. Очень хорошо. Действительно фирменный стиль "Другой Реки"";

"Очень хорошая песня";

"Невероятный текст! Невероятное исполнение";

"Очень хорошо звучит. Молодцы";

"Супер".

Мария Яремчук тоже поделилась, что ей понравился новый трек.

Когда я слушаю "Запроси меня во сны", у меня возникает ощущение, что эту песню написала сама группа. Это говорит о крутой синергии и органичность песни, которая сегодня уже стала классикой, с артистами, которые сегодня дают ей новые крылья,

– поделилась певица.

"Друга Ріка" даже поделились бэкстейджем по созданию композиции на студии.

Отметим, проект "Re: Yaremchuk" предшествует выходу фильма "Яремчук: Несравненный мир красоты", посвященного жизни и творчеству легенды украинской поп-музыки. Лента выйдет на большие экраны Украины уже 8 августа.