"Задонатила" Азову 180 миллионов: путинистка Долина заявила, что стала жертвой мошенников

Российская певица Лариса Долина, которая поддержала войну против Украины, пожаловалась на мошенников. Она осталась без жилья и потеряла примерно 180 миллионов рублей.

Путинистка Лариса Долина опубликовала видео, в котором пожаловалась на обман со стороны мошенников. Она сообщила, что на ее квартиру наложен арест, а также открыто уголовное дело. По словам артистки, аферисты находятся в Украине.

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Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершили очень извращенные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины,

– говорит путинистка.

Долина утверждает, что мошенники взломали ее страницу в соцсетях и выложили обращение якобы от нее, где "нет ни одного слова правды". Впрочем, певица заявила, что не может дать более подробных комментариев из-за того, что следствие продолжается.

Лариса Долина жалуется на мошенников: видео

Перед этим в профиле Ларисы Долиной появились сториз о том, что она продала свою квартиру в элитном ЖК за 112 миллионов рублей и заложила дачу за 50 миллионов рублей. Эти средства она якобы задонатила на бригаду "Азов".

"Я хочу реабилитироваться перед Украиной и остаток своей жизни прожить на своей родине в Одессе. Если вы читаете это, значит, я уже покинула Россию и нахожусь в безопасности. Слава Украине!" – говорилось в публикации.

Российские пропагандистские СМИ пишут, что аферисты еще в апреле связались с Долиной и представились "спецслужбами". Они убедили путинистку продать жилье и перевести средства на безопасный счет. Договор купли-продажи завершился в июне, а в августе на квартиру наложили арест. 13 августа в квартиру пытались попасть покупатели.

Напомним, Лариса Долина родилась в Баку, но детство и юность провела в Одессе, где и началась ее певческая карьера. Впрочем артистка поддержала оккупацию Крыма в 2014, а впоследствии и полномасштабную войну. Она находится под санкциями СНБО.