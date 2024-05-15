Впервые за долгое время: певица Lama показала мужчину, который моложе ее на 18 лет
Источник:Lama
Украинская певица Lama по случаю Международного дня семьи решила порадовать поклонников новым контентом. Так, артистка опубликовала совместное фото с возлюбленным, который младше ее на 18 лет.
Обычно, исполнительница редко делится с поклонниками семейными фотографиями. Поэтому ее фанаты были рады увидеть новые кадры с избранником.
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Какое фото опубликовала Lama
Артистка опубликовала фотографию, на которой предстает вместе с любимым мужем Романом. Певица одета в зеленый свитшот, а ее избранник – в черную футболку и джинсовую куртку. Свой образ он дополнил черными солнцезащитными очками.
Lama поздравила украинцев с праздником и призналась, что самым ценным в ее жизни является семья.
Самая большая ценность моей жизни – семья! Это наше общее ядро с любимым, где мы формируем личности друг друга. В своей семье я всегда нахожу отраду, силу и безграничную любовь – это святилище, которое питает и поддерживает меня,
– заверила певица.
Что известно об отношениях Lama с Романом
- Пара уже вместе более семи лет. По словам женщины, она с мужем имеет духовную связь, общие интересы и одинаковое мышление.
- Lama призналась, что не чувствует 18-летнюю разницу в возрасте с Романом.
- Она описала его, как очень умного и зрелого человека.
- К тому же Роман работает в финансовой сфере. Он сбалансировано уделяет внимание работе и семье, по словам певицы.