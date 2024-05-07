Целовался с коллегами: "Квартал 95" высмеял ровенского военкома, но попал в скандал

Уже в который раз "Квартал 95" попал в скандал. На этот раз актеры спародировали Александра Ярмошевича, ровненского военкома, который целовался с коллегами на работе.

Однако такая креативность "Квартала" возмутила украинцев. В то же время зрителей задели слова, которые произносили актеры во время выступления.

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В чем суть скандала

Дело в том, что актеры, одетые в военную форму, делились с коллегой новой формой общения, а именно через поцелуи. Как оказалось, в кабинете сотрудников стояла камера, поэтому надо было придумать специальный шифр "ППО – прикосновения, поцелуи, обнимашки", чтобы информация не распространялась дальше.

К коллеге начали домогаться, что удивило женщину. Впрочем, ей объяснили, что поцелуи означают просьбу начальника "пойти в Главное управление безопасности и передать им документы по комплектации".

Более того, артисты трогают друг друга за грудь, бедра и даже облизывают уши. Как позже окажется, начальник с помощью языка "определил русскоязычную челюсть" и понял, кто был шпионкой среди профессионального состава.

В то же время облизывание уха начальника означает сообщение об уклонистах. Так, актеры неудачно использовали игру слов.

Скандальный выпуск "Квартала 95": смотрите видео онлайн

Реакция украинцев

Зрители возмутились открытым издевательством над защитниками Украины. Граждане выразили стыд "Кварталу 95" за нелепую попытку насмешить людей.

"Кроме того, что это в принципе отвратительно, так еще тянуть тему с военным, который до работы в ТЦК много лет был на фронте и сейчас там";

"А ТЦК к этим актерам зайти не желает?";

"Сколько военных погибло в этой форме. Позор! Совести у вас нет!";

"Это кому-то смешно?";

"Не могу поверить, что это может вызвать смех. Аморальность выступления более чем очевидна";

"Мне больно на это смотреть. Это сюрреализм и пренебрежение. Еще и в форме "пиксель" – образе борьбы, силы и защиты родины".

В какой еще скандал попадал "Квартал 95"