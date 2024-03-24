Среди “переобувающихся” даже есть артисты и публичные деятели, которые до войны сотрудничали с украинскими коллегами. Но несмотря на это, они поддерживают российскую агрессию, играют концерты на оккупированных территориях и называют украинцев “нацистами”. Кто среди таких лиц - рассказывает Show 24.

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Рома "Зверь"

В начале полномасштабной войны фронтмен российской группы "Звери" Роман Билык высказывался против войны. На страницах группы в соцсетях даже были публичные сообщения об этом.

"Как и все здравомыслящие люди, мы против любых военных действий",

— отмечали сначала исполнители группы.

Роман тоже сделал аналогичное сообщение на своем аккаунте. Впрочем, оба сообщения впоследствии были удалены из соцсетей, а на Билыка подали жалобу в прокуратуру, сообщали российские СМИ. После этого музыкант вместе с другими участниками группы на некоторое время не появлялись на публичных мероприятиях.

А в 2023 году стало известно, что коллектив начал ездить на оккупированные украинские территории с концертами для российских военных.

О такой "внезапной" смене полемики Зверя в свое время высказался украинский шоумен Андрей Бедняков. Он отметил, что не понимает, что так повлияло на певца:

У тебя же всегда была "здоровая" позиция. Мы же могли поговорить долго о Мариуполе. О городе, который сравняли с землей те, для которых ты со своим балалайщиком пел песни. Что с вами там делают?! Загадка! Да, так бывает. Пока "девочки, мальчики танцуют", ты, Рома, обоср*лся! Живи с этим! Рокер, бл*ть,

— писал телеведущий в своем Инстаграме.

К слову, сам Роман родом из Горловки, а в подростковом возрасте несколько лет прожил в Мариуполе.

Рома "Зверь" / Источник: российские СМИ

Михаил Ефремов

Российский актер, который осуждал войну еще с момента аннексии Крыма, решил "переобуться", чтобы выйти из тюрьмы. Ранее он публично высмеивал и критиковал путинскую политику. Но в 2020 году Ефремов стал виновником смертельного ДТП и попал за решетку. Поэтому, похоже, что начало полномасштабного вторжения он решил использовать себе "на руку" и попросил сократить тюремный срок в обмен на поддержку Кремля.

Сейчас его риторика изменилась и он заявляет, якобы у российского руководства "не было другого выхода".

Михаил Ефремов / Фото из российских СМИ

Ксения Собчак

Российская актриса и медийщица сначала намекала на то, что осуждает войну в Украине. В одном из интервью она говорила, что не поддерживает события, которые происходят, а "гибель людей нельзя оправдывать". На самом же деле, конкретных высказываний о том, что Россия начала войну, Собчак не делала.

А в 2022 году она назвала украинцев и "Азов" "типичными нацистами" и добавила, что "бандеровцы творили страшные вещи". А в 2023 году она поддержала Путина после попытки Пригожина и ЧВК "Вагнер" осуществить "мятеж".

Не стоит забывать и о том, что семья Ксении Собчак издавна дружит с Путиным и его близким окружением.

Ксения Собчак / Фото: Reuters

Сергей Лазарев

24 февраля 2022 года российский певец Сергей Лазарев опубликовал рассказ, где в бранной форме высказался против войны. А уже через два месяца давал концерт на пропагандистском шоу "ZaРоссию". Очевидно, певец поддался влиянию российских хейтеров, которые поддерживают Путина, и решил, что зарабатывать где-то, кроме страны-агрессора, у него не получится.

Сейчас Лазарев стал активным рупором российской пропаганды, называл украинцев "нацистами" и утверждал, что "ВСУ бьют по гражданским".

Сергей Лазарев / Фото из российских СМИ

Диана Арбенина

Певица Диана Арбенина, вокалистка группы "Ночные снайперы" до полномасштабной войны активно сотрудничала с украинскими телешоу и артистами. В начале войны она обратилась к россиянам в песне "Не молчи", где призвала сопротивляться войне. Впрочем, после нескольких отмененных концертов и осуждения со стороны российских сторонников, она таки решила "переобуться".

Осенью 2023 года российские СМИ начали писать о том, что Арбенина выступила на одном из концертов вместе с женой оккупанта. А в своих соцсетях начала писать, что у нее "рвется сердце" от фотографий российских военных с фронта.

Диана Арбенина / Фото из Википедии

Стоит добавить, что среди других артистов, которые перешли в режим активной кремлевской пропаганды, есть и Александр Рева, известный как Артур Пирожков, и Анна Седокова, которая возобновила концерты в Москве незадолго после попытки осудить войну.

К слову, в украинских музыкальных чартах до сих пор появляются имена российских артистов, которые поддерживают или замалчивают тему войны. Среди них как те, кто выехал из страны-агрессора, так и те, кто активно работает на режим и дает концерты на оккупированных территориях.