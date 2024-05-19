СПИД не знает границ: кто из звезд умер от этой болезни

СПИД – это серьезная проблема, которая затронула миллионы людей во всем мире. Среди них есть и много известных личностей, ведь болезнь не знает границ, социальных статусов и ролей, и может задеть любого. Сегодня, во Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа, мы расскажем о звездах, которых поразил этот недуг.

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – это самая тяжелая стадия ВИЧ-инфекции, когда иммунная система настолько ослаблена, что организм не может бороться с инфекциями. Уже много людей, в том числе и звезд сталкивались с этим, умерли или живут со своим ВИЧ-положительным статусом или создают фонды и предоставляют средства для исследования и изобретения способа лечения этой болезни. Подробнее читайте в материале Show 24.

Обратите внимание Вместе сквозь огонь и воду: самые популярные семьи украинского шоубиза

Кто из звезд умер от СПИДа

Рок Хадсон

Американский актер кино и телевидения. Воплощал образ американского мужчины 1950-х годов и известен прежде всего благодаря роли в мелодраме "Волшебная одержимость" и в серии фильмов, где его партнершей выступала Дорис Дэй. В начале 80-х годов XX века, когда была обнаружена новая болезнь, которую назвали СПИДом, выяснилось, что ею болен и Рок.

Умер в 1985 году, став одной из первых знаменитостей, умерших от СПИДа. В заключении о смерти непосредственной причиной было указано "прекращение сердечной и легочной деятельности", а в качестве первопричины были названы "воспаление лимфосистемы и СПИД".



Рок Хадсон / Фото из Википедии

Фредди Меркьюри

Певец из Великобритании, автор песен и музыкальный продюсер, известен прежде всего как вокалист и клавишник рок-группы Queen. Еще с октября 1986 года в прессе ходили слухи о его положительном ВИЧ-статусе, и официально певец сообщил о нем только в 1991 году. Вечером 24 ноября 1991 года, всего через 24 часа после обнародования заявления, Меркьюри умер в возрасте 45 лет в своем доме в Кенсингтоне.



Фредди Меркьюри / Фото Getty Images

Энтони Перкинс

Американский актер и режиссер. Считался одним из самых перспективных знаменитостей середины XX века. Его самая известная роль – маньяка Нормана Бейтса в триллере "Психо".

Энтони Перкинс умер в возрасте 60 лет от пневмонии, которая появилась вследствие СПИДа, всего лишь через 2 года от официального диагностирования недуга.



Энтони Перкинс / Фото из Википедии

Liberace

Американский музыкант и шоумен. В течение своей жизни и музыкальной карьеры Liberace получил звание Музыкант года, Лучше всего одетый конферансье, Конферансье года, две награды Эмми, шесть Золотых альбомов, а также две звезды на Аллее Славы Голливуда. Также значился в Книге мировых рекордов Гиннесса как самый оплачиваемый музыкант и пианист.

В начале 80-х годов XX века состояние здоровья звезды начало ухудшаться. В 1987 году, в возрасте 67 лет, умер от сердечной недостаточности, острой энцефалопатии и апластической анемии, возникших на фоне СПИДа.



Liberace / Фото из Википедии

Кит Харинг

Американский художник, скульптор и общественный деятель, чьи работы были своеобразным ответом уличной культуре Нью-Йорка 80-х годов XX в. Впервые привлек публичное внимание своими рисунками мелом в метрополитене Нью-Йорка. Это были его первые признанные произведения. Харинг был гомосексуалом и использовал свою работу для пропаганды безопасного секса.

В 1988 году у него диагностировали ВИЧ. Умер в 1990 году от осложнений. За год до смерти, вложив большую сумму, он создал фонд своего имени, который работает и сегодня. Задачей фонда является помощь больным СПИДом и различным детским организациям.



Кит Харинг / Фото из Википедии

Это лишь несколько примеров из неисчерпаемого списка лиц, умерших из-за СПИДа. Важно помнить, что благодаря современным методам лечения люди с ВИЧ/СПИДом могут жить долгой и здоровой жизнью. Многие известные личности объявили о своем диагнозе и живут с ним.

Звезды, которые живут и борются с болезнью

Чарли Шин

Американский актер. Достаточно противоречивая фигура, которая на протяжении своей карьеры сталкивалась со многими проблемами, и несмотря на это, он остается одним из самых успешных и популярных актеров своего поколения. Наиболее известен ролью Чарли Харпера в комедийном сериале "Два с половиной мужчины".

Чарли объявил о своем ВИЧ-позитивном статусе в 2015 году. Его признание увеличило интерес аудитории к теме ВИЧ/СПИД, что значительно повысило уровень осведомленности населения относительно этого недуга.



Чарли Шин / Фото из Википедии

Энди Белл

Британский музыкант, бывший басист группы Oasis и вокалист действующего дуэта Erasur. В 2004 Бел впервые рассказал о своем ВИЧ-положительном статусе, хотя диагностировали его еще на 6 лет раньше. Сегодня звезда делает многочисленные пожертвования на образование и исследования области ВИЧ-инфекции.



Энди Белл / Фото из Википедии

Ирвин "Мэджик" Джонсон

Американский профессиональный баскетболист, олимпийский чемпион. В 1996 году Джонсон попал в список 50 величайших игроков в истории НБА. Объявил о своем ВИЧ-положительном статусе в 1991 году. Медицинское обследование перед началом сезона в 1991 году показало, что Джонсон инфицирован ВИЧ.

В этом же году на специальной пресс-конференции объявил о том, что оставляет профессиональный спорт, и что свою дальнейшую жизнь он посвятит "борьбе с этим смертельным заболеванием". Создал "Фонд Мэджика Джонсона", целью которого была борьба с вирусом. Позже фонд стал заниматься различными благотворительными программами. Вскоре, после того, как выяснилось, что он заражен, Джонсон стал употреблять специальные противоспидозные коктейли – комбинации медицинских препаратов, предотвращающие прогрессирование ВИЧ-инфекции до терминальной стадии. В сентябре 2002-го врачи констатировали, что у Джонсона отсутствуют какие-либо симптомы СПИДа.



Ирвин "Мэджик" Джонсон / Фото из Википедии

Кончита Вурст

Австрийская певица и драг-квин, настоящее имя которой – Томас Нойвирт. Победительница 59-го песенного конкурса Евровидение. Томас всегда хотел петь на сцене перед публикой, поэтому ему пришла идея создания персонажа, совершенно непохожего на него в реальной жизни. Борода является своеобразной провокацией, которая в сочетании с женской одеждой создает гендерную смесь, показывая всем, что в каждом человеке есть мужское и женское начала.

Певица объявила о ВИЧ-позитивном статусе в 2018 году на своей личной странице в инстаграме.

Билли Портер

Американский актер, певец и драматург. Лауреат премий Тони, Грэмми и Эмми, а также двукратный номинант на "Золотой глобус". В интервью The Hollywood Reporter рассказал, что ВИЧ у него обнаружили еще в 2007 году, однако он более десяти лет скрывал информацию от коллег, опасаясь дискриминации в индустрии. Билли принимает лекарства, которые позволяют ему вести обычную жизнь, и посещает врача каждые три месяца.



Билли Портер / Фото из Википедии