Теперь знаю, что такое любовь, - блогер Ксюша Манекен обручилась и показала своего избранника
23 апреля 2024, 16:53Читати новину українською
Источник:Ксюша Манекен
Украинская блогерша Ксюша Манекен поделилась с поклонниками радостной новостью. Инфлюенсерке сделали предложение и она скоро выйдет замуж.
К тому же бывшая эскортница поделилась с фанатами видео со своим избранником. Это первое появление любимого блогера у нее в соцсетях.
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Кто стал избранником Ксюши Манекен
23 апреля инфлюенсер опубликовала радостное видео, на котором видно кольцо на ее пальце. В то же время на кадрах девушка нежно целует своего мужа и держит его за руку. Как оказалось, любимого Ксюши зовут Андрей. Он работает в сфере продажи домов.
"Теперь я знаю, что такое любовь", – подписала счастливые кадры блогерша.
Что известно о Ксюше Манекен
- Инфлюенсерка родом из Кременчуга. Она занимается фотографией и развитием своего блога.
- В течение трех лет работала в эскорте, о чем публично рассказывала. Впоследствии открыла брачное агентство, делами которого активно занималась.
- В марте 2023 года Манекен попала в скандал. Дело в том, что блогер опубликовала фото награды от ГУР "за содействие военной разведке Украины II степени" . Ксюша позже призналась, что получила награду еще в октябре 2022 года, однако не захотела тогда о ней говорить. О помощи разведке инфлюенсер больше ничего не говорила.
- В течение определенного периода времени она публиковала сообщения в соцсетях только на русском языке. Такая позиция блогера не понравилась многим пользователям. Девушка отказывалась переходить на украинский, потому что считала, что язык не важен.
- Также Ксюша выражала нечеткую позицию относительно оккупированного Крыма в 2015 – 2016 годах, что активно вспоминали ей украинцы. Тогда она распространяла кадры, где делилась, что "неважно, чей Крым". В то же время девушка заявляла, что после аннексии на полуострове "улучшилась жизнь, и все это должны признать".
- Однако, за все скандальные высказывания Манекен извинилась и подписывает новые фотографии в блоге на украинском.