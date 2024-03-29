Ксению Мишину захейтили из-за русскоязычного интервью на третьем году большой войны

С началом полномасштабного вторжения Ксения Мишина перешла на украинский язык в публичном пространстве и даже стала ведущей шоу "Я люблю Украину". В то же время во время путешествия на Бали, она дала новое интервью, из-за которого ее сильно захейтили в сети.

Дело в том, что знаменитость разговаривала в видео на русском. Ведущая "самого патриотического шоу", которая говорит на языке страны-террористки, что уже третий год беспощадно уничтожает Украину, вызвала диссонанс у людей.

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За что захейтили Ксению Мишину

Актриса дала новое интервью фитнес-тренеру Сергею Пилькевичу. В то же время пользователей возмутил тот факт, что в видео знаменитость разговаривала на русском языке. Как следствие, под роликом начали появляться негативные комментарии. В то же время блогеры быстро их закрыли.

Иронично, что Ксения Мишина является ведущей программы "Я люблю Украину", которую канал ТЕТ позиционирует как "самое патриотическое шоу о нашей большой непокоренной стране",

– отметили в телеграм-канале "Культурная прачечная".

Что Ксения Мишина говорила об украинском языке раньше

Актриса рассказывала, что родилась в Севастополе, в "городе русских моряков".

Это всегда было пространство, где к России относились с уважением, считали честной и богатой сверхдержавой. С раннего возраста во мне формировали именно такое отношение и говорю даже не о родителях, а о социуме. "Дом Москвы" в центре Севастополя, русский язык, и прекрасное будущее где-то там на территории великой державы,

– говорила Мишина.

Знаменитость вспомнила, что в школе украинский преподавали как иностранный язык, а к изучению украинской литературы детей совсем не поощряли.

Скучные, неинтересные уроки, в отличие от русской литературы и учителя, которого все боялись, и который ежедневно вбивал нам в голову, как важно знать и уважать великий русский язык... История Украины также вызывала тошноту, потому что в сознании всегда была страной третьего мира, и победили мы вторую мировую только благодаря "храбрости русских солдат",

– добавила Ксения.