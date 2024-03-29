Ксенію Мішину захейтили через російськомовне інтерв'ю на третьому році великої війни

З початком повномасштабного вторгнення Ксенія Мішина перейшла на українську мову в публічному просторі й навіть стала ведучою шоу "Я люблю Україну". Водночас, під час подорожі на Балі, вона дала нове інтерв'ю, через яке її сильно захейтили в мережі.

Річ у тім, що знаменитість розмовляла у відео російською. Ведуча "найпатріотичнішого шоу", яка говорить мовою країни-терористки, що вже третій рік нещадно знищує Україну, викликала дисонанс в людей.

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За що захейтили Ксенію Мішину

Акторка дала нове інтерв'ю фітнес-тренеру Сергію Пилькевичу. Водночас користувачів обурив той факт, що у відео знаменитість розмовляла російською мовою. Як наслідок, під роликом почали з'являтися негативні коментарі. Водночас блогери швидко їх закрили.

Іронічно, що Ксенія Мішина є ведучою програми "Я люблю Україну", яку канал ТЕТ позиціонує як "найпатріотичніше шоу про нашу велику нескорену країну",

– зауважили в телеграм-каналі "Культурна прачечна".

Що Ксенія Мішина говорила про українську мову раніше

Акторка розповідала, що народилася в Севастополі, в "городе русских моряков".

Це завжди був простір, де до Росії ставилися з повагою, вважали чесною та багатою наддержавою. З раннього віку в мені формували саме таке ставлення і говорю навіть не про батьків, а про соціум. "Дом Москвы" в центрі Севастополя, російська мова, та прекрасне майбутнє десь там на території великої держави,

– говорила Мішина.

Знаменитість пригадала, що в школі українську викладали як іноземну мову, а до вивчення української літератури дітей зовсім не заохочували.

Нудні, нецікаві уроки, на відміну від російської літератури та вчителя, якого всі боялися, і який щодня вбивав нам у голову, як важливо знати й шанувати велику російську мову… Історія України також викликала нудоту, тому що у свідомості завжди була країною третього світу, і перемогли ми другу світову тільки завдяки "храбрости русских солдат",

– додала Ксенія.