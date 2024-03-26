Ксения Мишина показалась в объятиях мужчины и намекнула на отношения: счастливые фото
Источник:Ксения Мишина
Личная жизнь холостячки Ксении Мишиной находится под пристальным вниманием общественности. На днях знаменитость взбудоражила сеть новыми фото в объятиях мужчины.
Некоторые пользователи предположили, что это бойфренд актрисы. Они уже даже пожелали им счастливых отношений и детишек. В то же время другие убеждены, что это просто тренер Ксении.
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Каким фото Ксения Мишина взбудоражила сеть
Актриса поделилась снимками, на которых обнимает фитнес-тренера Сергея Пилкевича.
Любовь + Вера покажут путь,
– написала под фото знаменитость.
Эти фотографии натолкнули подписчиков Мишиной на предположение, что Сергей – ее новый парень, о чем они отметили в комментариях.
- "Хух... уже не холостячка. Счастьячка и здоровья молодоженам";
- "Красивая пара";
- "Ухты, рада за вас, Ксения. Очень гармонично выглядите";
- "Вау... какая красивая пара";
- "Будьте счастливы".
В то же время не все разделяют мнение, что мужчина на фото – бойфренд актрисы.
- "Объятия не выглядят на влюбленных, это скорее дружеские объятия";
- "Да это тренер. Что вы уже детей желаете";
- "Мне кажется, что это тренер";
- "Да какая пара, видно, что бизнес-партнёры";
- "Это не про отношения".
Добавим, что ранее актриса делилась фото со своим якобы новым возлюбленным. В то же время Сергей не имеет такого тату на руке, которое имел тот мужчина, что на предыдущих фотографиях.
Что известно о личной жизни Ксении Мишиной
- Актриса сама воспитывает мальчика Платона. С отцом сына знаменитость познакомилась в 20 лет, но вскоре после беременности ушла от этого мужчины. Ксения называет его тираном и манипулятором и рада, что он исчез из их жизни.
- Интересной вехой жизни звезды были также съемки в романтическом шоу "Холостячка". На проекте актриса познакомилась с юмористом Александром Эллертом. После завершения программы пара продолжила развивать отношения, которые длились год. Они даже жили вместе, однако их роман закончился осенью 2021 года.