Ксения Мишина показалась в объятиях мужчины и намекнула на отношения: счастливые фото

Личная жизнь холостячки Ксении Мишиной находится под пристальным вниманием общественности. На днях знаменитость взбудоражила сеть новыми фото в объятиях мужчины.

Некоторые пользователи предположили, что это бойфренд актрисы. Они уже даже пожелали им счастливых отношений и детишек. В то же время другие убеждены, что это просто тренер Ксении.

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Каким фото Ксения Мишина взбудоражила сеть

Актриса поделилась снимками, на которых обнимает фитнес-тренера Сергея Пилкевича.

Любовь + Вера покажут путь,

– написала под фото знаменитость.

Эти фотографии натолкнули подписчиков Мишиной на предположение, что Сергей – ее новый парень, о чем они отметили в комментариях.

"Хух... уже не холостячка. Счастьячка и здоровья молодоженам";

"Красивая пара";

"Ухты, рада за вас, Ксения. Очень гармонично выглядите";

"Вау... какая красивая пара";

"Будьте счастливы".

В то же время не все разделяют мнение, что мужчина на фото – бойфренд актрисы.

"Объятия не выглядят на влюбленных, это скорее дружеские объятия";

"Да это тренер. Что вы уже детей желаете";

"Мне кажется, что это тренер";

"Да какая пара, видно, что бизнес-партнёры";

"Это не про отношения".

Добавим, что ранее актриса делилась фото со своим якобы новым возлюбленным. В то же время Сергей не имеет такого тату на руке, которое имел тот мужчина, что на предыдущих фотографиях.

Что известно о личной жизни Ксении Мишиной