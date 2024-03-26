Деякі користувачі припустили, що це бойфренд актриси. Вони вже навіть побажали їм щасливих стосунків та діточок. Водночас інші переконані, що це просто тренер Ксенії.

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Яким фото Ксенія Мішина розбурхала мережу

Акторка поділилася знімками, на яких обіймає фітнес-тренера Сергія Пилкевича.

Любов + Віра покажуть шлях,

– написала під фото знаменитість.

Ці світлини наштовхнули підписників Мішиної на припущення, що Сергій – її новий хлопець, про що вони зазначили в коментарях.

"Хух… вже не холостячка. Щастячка та здоров'ячка молодятам";

"Красива пара";

"Ухти, рада за вас, Ксенія. Дуже гармонійно виглядаєте";

"Вау… яка красива пара";

"Будьте щасливі".

Водночас не всі поділяють думку, що чоловік на фото – бойфренд акторки.

"Обійми не виглядають на закоханих, це скоріше дружні обійми";

"Та це тренер. Що ви вже дітей бажаєте";

"Мені здається, що це тренер";

"Та яка пара, видно ж, що бізнес-партнери";

"Це не про стосунки".

Додамо, що раніше акторка ділилася фото зі своїм начебто новим коханим. Водночас Сергій не має такого тату на руці, яке мав той чоловік, що на попередніх фотографіях.

Що відомо про особисте життя Ксенії Мішиної