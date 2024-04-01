Неожиданное откровение: Соловий призналась, за что хотела бы попросить прощения у Вакарчука

Полгода назад Кристина Соловий завершила 10-летнее сотрудничество со Святославом Вакарчуком. После этого она рассказывала, что у них напряженные отношения. Теперь певица поделилась, общается ли сейчас с продюсером.

Кроме того, она удивила признанием о том, что в начале сотрудничества была влюблена в наставника. Также исполнительница откровенно заявила, что хотела у него за некоторые свои поступки извиниться.

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Что Кристина Соловий рассказала об отношениях с Вакарчуком

Певица отметила, что сейчас не общается со Святославом по инициативе самого продюсера.

В начале, мне кажется, что я была в него влюблена. Это больше, не как в мужчину, а как в личность. Он очень сильная личность. Он захватывает, умеет это делать,

– добавила артистка.

Она также рассказала, что хотела бы попросить прощения у Вакарчука за свои резкие высказывания.

Хотелось бы, чтобы он поставил себя на мое место. И понял, что я не имела в виду ничего, что могло бы его обидеть. Но он этого не почувствует. Мы уже это проходили,

– объяснила знаменитость.

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Что известно о разрыве сотрудничества между Соловий и Вакарчуком

Исполнительница и продюсер официально прекратили свое 10-летнее сотрудничество с октября 2023 года и связано это прежде всего было с окончанием срока действия контракта.

Хотя артистка говорила, что разрыв состоялся без всяких споров или скандалов, однако между Кристиной и Святославом не очень хорошие отношения.

Я не вытерпела его закрытости. Я была готова к диалогу. Мы общались последний раз через юристов. Мой контракт закончился еще год назад. Мы год не могли согласовать, как нам разойтись и как мне забрать свои права. Я не могу сказать, что это те отношения, которых бы я хотела при завершении сотрудничества со своим продюсером,

– отметила Соловий.