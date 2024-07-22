Мечта осуществилась, – Кристина Соловий спела с Ириной Билык на одной сцене

Певицы Кристина Соловий и Ирина Билык появились на одной сцене и спели вместе. Соловий отметила, что так осуществилась ее мечта.

Ирина Билык в воскресенье, 21 июля, выступила с сольным концертом в Киеве. Во время концерта к ней присоединилась Кристина Соловий.

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Украинские звезды вместе исполнили песню "А я плыву" Ирины Билык из альбома "Фарбы" 1997 года. Эту песню также имеет в своем репертуаре Alekseev.

Моя икона и я. Мечта осуществилась,

– написала Кристина Соловий.

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Ранее Кристина Соловий получила разрешение от Ирины Билык перепеть трек "А я плыву", который называет одним из самых любимых.

"Спасибо, Ирина Билык, за все украинские песни, которые ты нам подарила. Эти песни также были саундтреками моих мечтаний стать певицей, когда вырасту", – писала тогда артистка.

Кроме того, в своих интервью Кристина Соловий часто замечает, что украиноязычное творчество Ирины Билык оказало на нее большое влияние как на певицу.