Ірина Білик у неділю, 21 липня, виступила з сольним концертом у Києві. Під час концерту до неї долучилась Христина Соловій.

До слова Закохувала в українську ідентичність, – Соловій вшанувала пам'ять Ірини Фаріон на Atlas United

Українські зірки разом виконали пісню "А я пливу" Ірини Білик з альбому "Фарби" 1997 року. Цю пісню також має у своєму репертуарі Alekseev.

Моя ікона і я. Мрія здійснилась,

– написала Христина Соловій.

Христина Соловій заспівала з Іриною Білик: відео

Раніше Христина Соловій отримала дозвіл від Ірини Білик переспівати трек "А я пливу", який називає одним з найулюбленіших.

"Дякую, Ірино Білик, за всі українські пісні, які ти нам подарувала. Ці пісні також були саундтреками моїх мрій стати співачкою, коли виросту", – писала тоді артистка.

Крім того, у своїх інтерв'ю Христина Соловій часто зауважує, що україномовна творчість Ірини Білик здійснила на неї неабиякий вплив як на співачку.