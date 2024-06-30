Кристина Соловий призналась, посвящена ли ее новая песня разрыву с Жаданом

Недавно певица Кристина Соловий запремьерила новую песню "Камертон" и клип на нее. В то же время поклонники заметили сходство главного героя видеоработы с писателем Сергеем Жаданом, что уже прокомментировала артистка.

По словам Кристины, она остается честной в своем творчестве. Исполнительница заверила, что о личной жизни говорит через клипы.

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Поклонники считают, что новая видеоработа повествует историю любви Соловий и Жадана. Более того, лирический герой работы своим стилем и прической напомнил писателя. Окончательно убедило фанатов певицы появление в клипе подвески из совместной песни экс-возлюбленных "Сердце".

В ответ на предположения поклонников, артистка отметила, что во всех своих видеоработах оставляет простор для фантазий.

"Люди же это любят, любят загадку, немножечко додумать", – призналась исполнительница.

К тому же Кристина подчеркнула, что является открытой в своем творчестве и ничего не скрывает. Поэтому, если поклонникам интересна личная жизнь певицы, то им стоит посвятить время просмотру видеоработ и прослушиванию ее треков.

Если кто-то и хочет знать что-то о моей личной жизни, то смотрите мои клипы и слушайте мои песни,

– добавила Соловий.

В то же время клип должен рассказать подробнее об истории любви, которая закончилась, но оставила глубокий след на сердце.

Кристина Соловий о новом клипе: смотрите видео онлайн

Интересно, что Сергей Жадан лаконично высказался о "Камертоне". Он сказал, что "песня хорошая".



Реакция Сергея Жадана на песню Кристины Соловий / Скриншот из фейсбука писателя

Что известно об отношениях Соловий и Жадана