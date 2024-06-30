Кристина Соловий призналась, посвящена ли ее новая песня разрыву с Жаданом
Источник:М1
Недавно певица Кристина Соловий запремьерила новую песню "Камертон" и клип на нее. В то же время поклонники заметили сходство главного героя видеоработы с писателем Сергеем Жаданом, что уже прокомментировала артистка.
По словам Кристины, она остается честной в своем творчестве. Исполнительница заверила, что о личной жизни говорит через клипы.
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Поклонники считают, что новая видеоработа повествует историю любви Соловий и Жадана. Более того, лирический герой работы своим стилем и прической напомнил писателя. Окончательно убедило фанатов певицы появление в клипе подвески из совместной песни экс-возлюбленных "Сердце".
В ответ на предположения поклонников, артистка отметила, что во всех своих видеоработах оставляет простор для фантазий.
"Люди же это любят, любят загадку, немножечко додумать", – призналась исполнительница.
К тому же Кристина подчеркнула, что является открытой в своем творчестве и ничего не скрывает. Поэтому, если поклонникам интересна личная жизнь певицы, то им стоит посвятить время просмотру видеоработ и прослушиванию ее треков.
Если кто-то и хочет знать что-то о моей личной жизни, то смотрите мои клипы и слушайте мои песни,
– добавила Соловий.
В то же время клип должен рассказать подробнее об истории любви, которая закончилась, но оставила глубокий след на сердце.
Кристина Соловий о новом клипе: смотрите видео онлайн
Интересно, что Сергей Жадан лаконично высказался о "Камертоне". Он сказал, что "песня хорошая".
Реакция Сергея Жадана на песню Кристины Соловий / Скриншот из фейсбука писателя
Что известно об отношениях Соловий и Жадана
- Роман Сергея и Кристины начался накануне полномасштабного вторжения после того, как певица сходила на интервью к писателю.
- Впоследствии писатель пригласил артистку выпить, так они и начали общаться. Несмотря на то, что Жадан был женат, а Соловий имела парня, звезды решили разойтись с партнерами в пользу друг друга.
- Однако, исполнительнице не удалось полюбить писателя так сильно, как он ее. Позже она сообщила, что влюбилась в другого мужчину.
- На данный момент артистка находится в новых отношениях. Ее возлюбленный старше ее на 11 лет. Впрочем, Кристина не хочет раскрывать его личность.
- По словам Соловий, она с Сергеем находится в нормальных отношениях, хоть и не скрывает, что разрыв был болезненным.