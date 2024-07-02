Кристина Соловий призналась, поддерживает ли связь с бывшим Сергеем Жаданом, который мобилизовался

Роман Кристины Соловий и Сергея Жадана и их разрыв долгое время были у всех на слуху. Теперь певица поделилась, в каких отношениях находится с экс-возлюбленным.

Она призналась, поддерживает ли связь с Сергеем, который проходит военные учения. К тому же артистка рассказала, общается ли вообще с кем-то из своих бывших избранников.

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Кристина Соловий поделилась, что вопреки непростому разрыву, у них с Сергеем Жаданом остались неплохие отношения. В то же время исполнительница не рассекретила, общается ли сейчас с ним. Она лишь отметила, что хотела бы научиться поддерживать связь с бывшими.

Это умение, которому я всегда хотела научиться. Я просто воспринимаю каждого человека как учителя, который приходит в твою жизнь и что-то тебе дает,

– объяснила знаменитость.

Что известно об отношениях Кристины Соловий и Сергея Жадана

Их роман начался незадолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину. В то время оба находились в отношениях с другими людьми: Жадан был женат, а у Соловий был парень. Несмотря на это, они решили быть вместе. Однако, впоследствии исполнительница влюбилась в другого мужчину. Сейчас она встречается с партнером, который на 11 лет старше ее, но решила не раскрывать личность любимого, сохраняя приватность их отношений.