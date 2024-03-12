Соловий честно сказала, получает ли прибыль с российских стримингов, где размещены ее песни

Кристина Соловий дала официальный комментарий относительно размещения своих песен на российских стриминговых сервисах. Исполнительница отмечает, что все доступные композиции - это пиратские публикации, на распространение которых она не давала согласия.

В сети не утихает скандал о наличии треков Кристины Соловий на просторах российских сервисов "Яндекс Музыка" и "VK Музыка". Как объясняет артистка, она на это не давала официального разрешения, поэтому никакой прибыли от этого не получает.

К слову Ефросинина и Соловий готовы показать полную версию их ссоры при одном условии

Кристина Соловий о наличии своих треков на российских платформах

Речь идет о нескольких песнях Соловий, а также ее дуэт с Олегом Скрипкой, которые без проблем можно прослушать в России. Например, ее хит Тримай пользуется бешеной популярность среди россиян. Его часто используют в съемках кино и в вирусных видео для соцсетей. В начале 2024 года в Интернет попал фрагмент из ледового шоу Татьяны Навки, где звучит эта же песня.

Как объясняет Кристина, она не давала официального разрешения на это, поэтому все треки размещены незаконно, нарушая права интеллектуальной собственности.

"Ни один из моих треков не размещен на российских платформах официально. Все доступные композиции - пиратские публикации, на распространение которых я не давала согласия и с которых я не получаю никакой прибыли. Как мы уже видели по "Ледовому шоу" - это, к сожалению, не то, чему стоит удивляться. Воры воруют", – заметила Соловий.

По музыкальной коллаборации с Олегом Скрипкой, то все права на трек, как утверждает Кристина, принадлежат артисту, поэтому подобные вопросы нужно задавать именно ему.

По треку "Зима", записанного совместно с Олегом Скрипкой, – все права на эту композицию принадлежат Олегу Скрипке, он является автором слов и музыки. Так же он ответственен за ее распространение и размещение на любых музыкальных платформах,

– резюмировала Соловий.

Также Соловий обратилась к украинским СМИ, которые распространяли ложную информацию. Певица заявила, что ожидает опровержения новостей, иначе она подаст в суд.

Какие украинские песни еще украли россияне