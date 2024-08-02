Давайте не играть в эти игры, – Жадан отреагировал на скандал с руганью Соловий в Черноморске
Источник:МУЗВАР
О скандале, связанном с руганью Кристины Соловий в Черноморске, начинают уже говорить украинские звезды. Среди них писатель и военный Сергей Жадан, который тоже высказался по этому поводу.
На днях мама артистки прокомментировала административный протокол, который составили на певицу. Женщина заверила, что верит дочери и все понимает.
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В то же время Жадан, экс-возлюбленный Кристины, также не стал в стороне от скандала. Он заметил, что украинцы остро восприняли ругань Соловий, поскольку она касалась процесса декоммунизации.
Однако писатель не считает ненормативную лексику певицы слишком экспрессивной и обратился к гражданам с просьбой "не играть в эти игры".
Украинцы отреагировали не на ненормативную лексику, а на то, на что она была направлена. Очевидно, там этот вопрос декоммунизации. А относительно экспрессивности вы же сами сказали, что это не совсем так. Я думаю, если бы здесь сидел Лесь Подервянский, то он бы сильно удивился, если бы вы сказали, что украинцы начали материться во время полномасштабной войны,
– поделился Жадан.
Напомним, на днях Кристина Соловий выступила на фестивале "выделкаfest" в Черноморске, где назвала прежнее название города (Ильичевск) – "полной х**ней". Организаторы мероприятия извинились за ее слова и поддержали процесс декоммунизации.
Однако недовольные граждане написали заявления в полицию, после чего на Кристину Соловий составили протокол по статье "мелкое хулиганство". Звезде грозят штраф, общественные или исправительные работы, или административный арест до 15 суток.