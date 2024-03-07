Мыслите критически, - Кристина Соловий эмоционально поставила точку в языковом скандале

Певица Кристина Соловий записала видео, в котором объяснила свои заявления о языке из интервью Маши Ефросининой. Она ответила хейтерам, которые защищают русский.

Украинская певица Кристина Соловий столкнулась с хейтом после озвучивания позиции по языковому вопросу и размыванию границ с Россией. Она записала эмоциональное короткое видео, где поставила точку.

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Кристина Соловий ответила хейтерам

Исполнительница объяснила, что ее слова о "крови на руках" касалась только публичных людей, которые общались на русском и строили мосты между Россией и Украиной уже после начала войны и оккупации Крыма.

Разговаривать на русском – ваше законное право, которое еще и защищено Конституцией Украины. В интервью я говорю исключительно о медийных людях, которые после 2014 продолжали создавать русский мир в Украине своим творчеством, своим трудом. Мыслите критически. Слава Украине!

– сказала Кристина Соловий.

Кристина Соловий ответила хейтерам: видео

В комментариях поклонники поддержали певицу.

"Но ведь это, что надо до сих пор! До сих пор рассказывать неразумным, что русский язык – то зло!";

"Прекрасное интервью, это характер, это сила. Есть единицы, кто извинился и признал, что "да, виноват, больше так не буду", а не эти нелепые оправдания вроде "ну время такое было"";

"Полностью поддерживаю вашу точку зрения. Считаю, что и все граждане Украины должны общаться на украинском языке".

Обсуждение вокруг интервью Соловей Ефросининой

В интервью Маше Ефросининой Кристина Соловий не только рассказала об отношениях с Сергеем Жаданом, разрыве с Вакарчуком, но и озвучила свою позицию относительно приспособленцев.

Певица считает, что у тех, кто выстраивал мосты и размывал культурные границы с Россией "на руках, на сердце и на душе всегда будет кровь". Она добавила, что каждый должен понести за это ответственность, В то же время украинцы толерантны, даже к Ефросининой. Ведущая в ответ заявила, что запрос аудитории был на российское, а украинцы могут стать извергами из-за хейта.

Маша Ефросинина также прокомментировала интервью после его выхода. Она объяснила, что решила не вырезать спор с Кристиной, хоть могла это сделать. По ее мнению, сейчас должно строиться демократическое медиа в свободной стране, но она призвала забыть о прошлом и ср*чи.