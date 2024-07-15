Они обязаны, – Соловий объяснила, почему артисты должны выступать для бойцов на передовой

Кристина Соловий – одна из тех артисток, которая часто приезжает к защитникам на фронт. Она рассказала, почему каждый артист обязан делать то же самое.

Недавно Кристина Соловий снова посетила украинских защитников. Она выступала для первой роты Третьей отдельной штурмовой бригады и была рада видеть знакомые лица.

К слову Этого всего нет, – Оля Полякова поддержала Пивоварова в скандале с Соловий

Певица призналась, что ее все больше разочаровывает гражданская аудитория, потому что многие смирились с войной. Однако она подчеркнула, что каждый сознательный украинский гражданин должен приносить пользу, большое это дело, или нет.

"Я понимаю, что так работает человеческая психика и для того, чтобы выжить, нам нужно как-то абстрагироваться. И мы должны помнить, что идет священная война, что есть люди, которые отдают за нас жизнь, которые живут на грани жизни и смерти. Мы им нужны донатами, поддержкой психологической, любой", – подчеркнула артистка.

Кристина Соловий считает, что каждый украинский артист должен приезжать на передовую и выступать для военных. Она с пониманием относится к страхам, но добавляет, что можно выбрать более безопасные позиции – все это можно обсудить с руководителями этих направлений.

Артистам не то что стоит приезжать на фронт, они просто обязаны. Дело артиста во время войны, в первую очередь, выступать для военных. Потому что это самая важная аудитория, самые важные люди,

– говорит певица.

Кристина Соловий о поездках к военным: видео

Кристина Соловий и раньше высказывалась о певицах, которые не приезжают к военным – она назвала их "дурами". Вероятно, это адресовалось Тине Кароль. Ведь Коля Серга называл ее имя, когда рассказывал о звездах, которые побоялись выступить для бойцов.