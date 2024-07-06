На днях, артист прокомментировал упреки певицы относительно их совместной песни для фильма "Мавка. Лесная песня". По его словам, он никого не заставляет записывать с ним треки.
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Публичную поддержку Пивоварову выразила певица Оля Полякова. Она подчеркнула, что артисту не стоит обращать внимание на слова других. Исполнительница подчеркнула, что талант и труд Артема – несравнимы.
Дорогой мой! Не трать время! Этого всего нет. Ты – талант, твой труд феерический, помощь действенная, все это знают, а собаки идут! Люблю,
– отметила Полякова.
Оля Полякова поддержала Артема Пивоварова / Скриншот из инстаграма певца
Что известно о скандале между Соловий и Пивоваровым
- Кристина Соловий призналась, что совместная с Артемом песня "Мова вітру", которая прозвучала в анимационном фильме "Мавка", не была ее личным выбором. Это решение приняли продюсеры.
- В то же время к Пивоварову у Соловий есть немало вопросов.
- Артем не замедлил с ответом и заявил, что не надевает на себя маски и не пытается всем понравиться. Он поблагодарил поклонников за поддержку, которые вдохновляют его на продолжение своего дела.