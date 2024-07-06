На днях, артист прокомментировал упреки певицы относительно их совместной песни для фильма "Мавка. Лесная песня". По его словам, он никого не заставляет записывать с ним треки.

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Публичную поддержку Пивоварову выразила певица Оля Полякова. Она подчеркнула, что артисту не стоит обращать внимание на слова других. Исполнительница подчеркнула, что талант и труд Артема – несравнимы.

Дорогой мой! Не трать время! Этого всего нет. Ты – талант, твой труд феерический, помощь действенная, все это знают, а собаки идут! Люблю,

– отметила Полякова.



Оля Полякова поддержала Артема Пивоварова / Скриншот из инстаграма певца

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